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أخبار الانتقالات | نجم الأرجنتين في توتنهام وأسينسيو مطلوب في الدوري الإنجليزي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الثلاثاء 3 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Marco Asensio Real Madrid 2020-21
Getty

أسينسيو مطلوب في الدوري الإنجليزي

2021-08-03T15:54:23Z

نجم ريال مدريد قريب من الرحيل

كشفت تقارير صحفية أنّ ماركو أسينسيو قد يرحل إلى الدوري الإنجليزي في الصيف الجاري، إذ تطلب أندية إيفرتون وليستر سيتي وليدز يونايتد خدماته.

ولا يمانع ريال مدريد التخلي عن اللاعب شرط الحصول على 30 مليون يورو

تشيلسي يرفع عرضه لضم لوكاكو إلى 120 مليون يورو

2021-08-03T15:52:39Z

البلوز يتمسك بجلب المهاجم البلجيكي

رفض نادي تشيلسي عرضه المقدم إلى إنتر من أجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى 120 مليون يورو

وعلم جول أنّ البلوز قدّم عرضًا يصل إلى 100 مليون يورو لكن إنتر رفض العرض ليزيد من قيمته

Romelu Lukaku, Inter, Chelsea badge
Getty

جو هارت ينضم إلى سلتيك خلال ساعات

2021-08-03T15:50:30Z

وصل جو هارت إلى مدينة جالاسكو للخضوع إلى الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى نادي سلتيك بحسب "ديلي ميل"

حارس مرمى مانشستر سيتي وتوتنهام السابق قرر الانضمام إلى الفريق الاسكتلندي مقابل 1 مليون إسترليني 

آرسنال يتقدم خطوة للأمام في مفاوضات ماديسون

2021-08-03T15:47:37Z

الجانرز جاد في بناء فريق قوي

كشفت صحيفة "فوتبول لندن" أنّ آرسنال قدّم عرضًا لنادي ليستر سيتي لأجل التعاقد مع جيمس ماديسون في الصيف الجاري.

الجانرز عرض لاعب بجانب مبلغ مالي لأجل الحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا

وتسير المفاضات ببطء بين الطرفين، لكن رغبة جيمس هي اللعب لصالح آرسنال

James Maddison Leicester 2021-22
Getty

يوفنتوس يتخلص من ديميرال

2021-08-03T15:45:21Z

بات التركي ميريح ديميرال قريبًا من الانضمام إلى صفوف أتالانتا خلال سوق الانتقالات الجارية 

ومع اقتراب رحيل روميرو لأتالانتا، فإنّ مدافع يوفنتوس سيكون الخيار الأقرب لتعويضه.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة بنظام الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل مقابل 30 مليون يورو

نجم الأرجنتين يقترب من توتنهام

2021-08-03T15:43:41Z

صفقة قوية للسبيزيز

نجح نادي توتنهام في إتمام التعاقد مع الأرجنتيني روميرو من أتالانتا مقابل 50 مليون يورو بجانب 5 ملايين إضافات أخرى

برشلونة كان يرغب في جلب اللاعب لكن السبيريز تمكن من خطفه

 