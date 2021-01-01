أخبار الانتقالات | نجم الأرجنتين في توتنهام وأسينسيو مطلوب في الدوري الإنجليزي

أسينسيو مطلوب في الدوري الإنجليزي
نجم ريال مدريد قريب من الرحيل
كشفت تقارير صحفية أنّ ماركو أسينسيو قد يرحل إلى الدوري الإنجليزي في الصيف الجاري، إذ تطلب أندية إيفرتون وليستر سيتي وليدز يونايتد خدماته.
ولا يمانع ريال مدريد التخلي عن اللاعب شرط الحصول على 30 مليون يورو
تشيلسي يرفع عرضه لضم لوكاكو إلى 120 مليون يورو
البلوز يتمسك بجلب المهاجم البلجيكي
رفض نادي تشيلسي عرضه المقدم إلى إنتر من أجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى 120 مليون يورو
وعلم جول أنّ البلوز قدّم عرضًا يصل إلى 100 مليون يورو لكن إنتر رفض العرض ليزيد من قيمته
جو هارت ينضم إلى سلتيك خلال ساعات
وصل جو هارت إلى مدينة جالاسكو للخضوع إلى الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى نادي سلتيك بحسب "ديلي ميل"
حارس مرمى مانشستر سيتي وتوتنهام السابق قرر الانضمام إلى الفريق الاسكتلندي مقابل 1 مليون إسترليني
آرسنال يتقدم خطوة للأمام في مفاوضات ماديسون
الجانرز جاد في بناء فريق قوي
كشفت صحيفة "فوتبول لندن" أنّ آرسنال قدّم عرضًا لنادي ليستر سيتي لأجل التعاقد مع جيمس ماديسون في الصيف الجاري.
الجانرز عرض لاعب بجانب مبلغ مالي لأجل الحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا
وتسير المفاضات ببطء بين الطرفين، لكن رغبة جيمس هي اللعب لصالح آرسنال
يوفنتوس يتخلص من ديميرال
بات التركي ميريح ديميرال قريبًا من الانضمام إلى صفوف أتالانتا خلال سوق الانتقالات الجارية
ومع اقتراب رحيل روميرو لأتالانتا، فإنّ مدافع يوفنتوس سيكون الخيار الأقرب لتعويضه.
ومن المتوقع أن تتم الصفقة بنظام الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل مقابل 30 مليون يورو
نجم الأرجنتين يقترب من توتنهام
صفقة قوية للسبيزيز
نجح نادي توتنهام في إتمام التعاقد مع الأرجنتيني روميرو من أتالانتا مقابل 50 مليون يورو بجانب 5 ملايين إضافات أخرى
برشلونة كان يرغب في جلب اللاعب لكن السبيريز تمكن من خطفه
Cristian Romero to Tottenham, here we go! Atalanta have accepted Spurs official bid for €50m + €5m add ons. Barça have never been in the race. ⚪️🚨 #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2021
Atalanta are closing on Merih Demiral from Juventus on loan with buy option [around €30m total]. Paperworks time soon. pic.twitter.com/5P3efBotV6