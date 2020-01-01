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أخبار الانتقالات: يوفنتوس وباريس ينتظران راموس وتشيلسي يؤكد بقاء كانتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Sergio Ramos, Real Madrid
Getty

كريستال بالاس يستعد لضم كلاين على سبيل الإعارة

2020-10-14T09:12:03Z

حارس مانشستر يونايتد يتمنى الرحيل

2020-10-14T09:09:36Z

حارس المرمى الأرجنتيني سيرجيو روميرو يتوسل لمغادرة مانشستر يونايتد - كما ذكرت صحيفة ذا صن.

لا يريد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أي نوع من المكافآت من الشياطين الحمر، مع رغبته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي، حيث يسعى للحصول على وقت لعب منتظم.

جاء روميرو كحارس ثالث بعد دافيد دي خيا ودين هندرسون في ترتيب اختيار الفريق في أولد ترافورد.

Sergio Romero
Getty Images

مانشستر يونايتد مهتم بمدافع فياريال

2020-10-14T09:08:43Z

مانشستر يونايتد يراقب مدافع فياريال باو توريس - وفقًا لـ ESPN.

قد يتطلع أولي جونار سولشاير إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في يناير إذا استمر فريقه في المعاناة الدفاعية.

ظهر توريس، الذي تم التعاقد معه للبقاء في فياريال حتى عام 2024 ، في جميع مباريات الدوري الإسباني الخمسة منذ بداية الموسم الجديد.

يوفنتوس وباريس يستعدون لضم راموس في نهاية الموسم

2020-10-14T09:05:39Z

باريس سان جيرمان ويوفنتوس يسعون لضم كابتن وقائد ريال مدريد

يوفنتوس وباريس سان جيرمان على استعداد للتعاقد مع سيرخيو راموس في صيف عام 2021 - وفقًا لما ذكره دون بالون.

ريال مدريد مستعد للسماح للاعب البالغ من العمر 34 عامًا بالمغادرة في نهاية عقده العام المقبل، على الرغم من أنه يفضل الاعتزال في السانتياجو برنابيو.

سيسعى كل من يوفنتوس وباريس سان جيرمان إلى إحضار راموس إذا وقع في قائمة الانتقال المجاني في نهاية الموسم.

Ramos Real Madrid 2020
Getty

ليدز في محادثات حول خروج دوجلاس

2020-10-14T09:04:55Z

يستقطب مدافع ليدز باري دوجلاس اهتمام واتفورد وبلاكبيرن، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

الظهير الأيسر لم يظهر بعد مع ليدز هذا الموسم، ومن المحتمل خروج اللاعب من النادي.

سوانزي سيتي يقترب من ضم لاعب ليفربول

2020-10-14T09:03:31Z

عرض على هاري ويلسون لاعب ليفربول فرصة الانضمام إلى سوانزي على سبيل الإعارة، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

نوادي أخرى ايضًا مهتمه بضم اللاعب مثل ديربي وكارديف ونوتنجهام فورست ونوريتش لكن سوانزي يقود السباق حاليًا.

Harry Wilson Liverpool 2019
Getty

فولهام يقترب من إتمام صفقة كونجولو

2020-10-14T09:02:45Z

قالت صحيفة ديلي ميل إن فولهام يجري محادثات مع هدرسفيلد بشأن انتقال المدافع تيرينس كونجولو.

أمضى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فولهام ومن المتوقع أن يكلف حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني.

تشيلسي يرد على غضب كانتي ورغبته في الرحيل

2020-10-14T08:58:18Z

يصر البلوز على أن لاعبهم الفائز بكأس العالم سعيد

وصف تشيلسي التقارير التي تحدثت عن غضب نجولو كانتي من النادي وأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد بأنها "هراء تام"، حسب صحيفة ديلي ميل.

ذكرت صحيفة لو باريزيان مؤخرًا أن لاعب خط الوسط غير راضٍ عن معاملته في ستامفورد بريدج ويتطلع لتأمين الانتقال إلى إسبانيا.

ومع ذلك، فقد سعى البلوز إلى تكذيب هذه الشائعات بسرعة.

N'Golo Kante Chelsea 2020-21
Getty

شكوك حول انتقال بن رحمة إلى وست هام

2020-10-14T08:54:51Z

انتقال سعيد بن رحمة إلى وست هام بات مشكوك فيه الآن، بعد أن قرر النادي إعطاء الأولوية لانتقال جوش كينج بدلاً من ذلك، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور.

كان من المفترض أن يخضع مهاجم برينتفورد للفحص الطبي في وست هام يوم الأربعاء، لكن ناديه الحالي يستعد "محادثات الأزمة" المتوقعة في الأيام المقبلة.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لديها حتى يوم الجمعة للتعاقد.

Said Benrahma, Brentford 2019-20
Getty

إيفرتون يؤكد رحيل لاعبه

2020-10-14T08:54:10Z

أكد إيفرتون رحيل السويسري شاني تاراشاج.

انضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى الفريق في عام 2016 لكنه لم يلعب للنادي أبدًا وقضى الأربع مواسم على سبيل الإعارة آخرها في هولندا.