أخبار الانتقالات: تشيلسي ينافس ريال مدريد على هالاند وأليجري يقترب من مان يونايتد

دخل تشيلسي على خط الطامحين في التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لينضم إلى سباق التوقيع مع النرويجي الذي يتزعمه حتى اللحظة ريال مدريد.

في الوقت نفسه، فإن مسؤولو البلوز لديهم رغبة كبيرة في دعم مركز حراسة المرمى ووقع اختيارهم على جيانلويجي دوناروما، الذي لن يكلفهم الكثير كون عقده سينتهي في الصيف المقبل ويحق له الانضمام مجانًا بعدها.