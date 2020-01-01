أخبار الانتقالات: تشيلسي ينافس ريال مدريد على هالاند وأليجري يقترب من مان يونايتد

تشيلسي مهتم بدوناروما وهالاند
دخل تشيلسي على خط الطامحين في التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لينضم إلى سباق التوقيع مع النرويجي الذي يتزعمه حتى اللحظة ريال مدريد.
في الوقت نفسه، فإن مسؤولو البلوز لديهم رغبة كبيرة في دعم مركز حراسة المرمى ووقع اختيارهم على جيانلويجي دوناروما، الذي لن يكلفهم الكثير كون عقده سينتهي في الصيف المقبل ويحق له الانضمام مجانًا بعدها.
أليجري قد يخلف سولشاير في مانشستر يونايتد
أكدت صحيفة "إكسبرس" أن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لتعاقد مع ماسيميليانو أليجري لخلافة مدربها الحالي أولي جونار سولشاير حال عدم الحصول على نتائج إيجابية بالأسابيع المقبلة.
اسم ماوريسيو بوتشيتينو مطروح هو الآخر، لكن الأفضلية في سباق الجلوس على مقعد السير أليكس فيرجسون تذهب حاليًا لصالح المدرب الإيطالي.
هل ينضم كانتي إلى ريال مدريد في يناير؟
ادّعت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن إدارة تشيلسي لن تمانع بيع نجولو كانتي في الميركاتو الشتوي المقبل حال التعاقد مع ديكلان ريس متوسط ميدان وست هام.
في هذه الحالة، سيكون ريال مدريد هو الأوفر حظًا للحصول على الدولي الفرنسي الذي رغبته واضحة للغاية بارتداء القميص الملكي حال ترك ستامفورد بريدج.
نابولي رفض بيع رويز إلى أتلتيكو مدريد
تقارير من الصحافة الإيطالية زعمت أن نابولي رفض بصورة رسمية بيع فابيان رويز إلى أتلتيكو مدريد في آخر ساعات سوق الانتقالات الصيفية المنقضية.
إدارة الروخيبلانكوس أرادت أن يكون رويز بديلًا لتوماس بارتي، بيد أن النادي الإيطالي بالغ في طلباته المادية ورفض العرض "المتواضع" الذي قدمه النادي المدريدي.
ميلان يفكر في حلول هجومية بيناير
رشح موقع "سيمبري ميلان" ثلاثة أسماء قد تعزز هجوم الفريق في يناير المقبل، وخصوصاً مركز الجناح.
اللاعب الأول هو إسماعيلا سار، لاعب واتفورد، وثاني اللاعبين كان الهولندي كالفين ستينجز من ألكمار، وأخيراً فيكتور تسيجنكوف من دينامو كييف.
"كالتشيو ميركاتو" أوضح أن الثنائي دانييلي ماسارا وباولو مالديني يواصلان العمل من أجل تدعيم الفريق بعدة مراكز وليس فقط الهجوم.
ويستمر البحث عن قلب دفاع ومتوسط ميدان شامل بعد فشل الفريق بضم لاعبين بتلك المراكز في الميركاتو الصيفي
مع اقتراب رحيل راموس .. ريال مدريد يحاول الحفاظ على مودريتش
يحاول نادي ريال مدريد تمديد عقد لوكا مودريتش، لاعب الفريق، لموسم إضافي، إذ ينتهي عقده في صيف 2021 أي بعد 8 أشهر.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ ريال مدريد يرغب في الإبقاء على مودريتش في الفريق ولكن لموسم واحد فقط ينتهي في صيف 2022.
وأشارت إلى أنّه رغم تصريحات اللاعب الأخيرة حول رغبته الاعتزال في صفوف النادي الملكي والبقاء لفترة أطول، فإنّ سياسة النادي المتبعة لن تجعله يحصل على عقد لفترة أطول من موسم واحد
بايرن ميونخ يوضح حقيقة محاولة مانشستر يونايتد ضم كومان
كشف المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، حقيقة محاولة مانشستر يونايتد التعاقد مع كينجسلي كومان خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وقال حميديتش في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية إنّ إدارة مانشستر يونايتد لم تقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع كومان، مؤكدًا أنّ بايرن ميونخ لا يرغب في التخلي عن اللاعب الذي يمتلك عقدًا لمدة 3 مواسم إضافية.
وأوضح: "لم يكن هناك أي شيء، كما أننا لا نفكر في بيعه. هدفه الوصول معنا مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ونحن نعتمد عليه"
ريال مدريد مهتم بضم نجم دورتموند
كشفت صحيفة "دون بالون" أن ريال مدريد يضع عينه نصب التعاقد مع جيوفاني رينا، لاعب بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب التقرير فإن إدارة الملكي تجهز عرضًا بقيمة 22 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ17 عامًا في يناير المقبل، في الوقت الذي ينتهي فيه عقده الصيف المقبل عمومًا.
حارس مانشستر يونايتد يتمنى الرحيل
حارس المرمى الأرجنتيني سيرجيو روميرو يتوسل لمغادرة مانشستر يونايتد - كما ذكرت صحيفة ذا صن.
لا يريد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أي نوع من المكافآت من الشياطين الحمر، مع رغبته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي، حيث يسعى للحصول على وقت لعب منتظم.
جاء روميرو كحارس ثالث بعد دافيد دي خيا ودين هندرسون في ترتيب اختيار الفريق في أولد ترافورد.
مانشستر يونايتد مهتم بمدافع فياريال
مانشستر يونايتد يراقب مدافع فياريال باو توريس - وفقًا لـ ESPN.
قد يتطلع أولي جونار سولشاير إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في يناير إذا استمر فريقه في المعاناة الدفاعية.
ظهر توريس، الذي تم التعاقد معه للبقاء في فياريال حتى عام 2024 ، في جميع مباريات الدوري الإسباني الخمسة منذ بداية الموسم الجديد.