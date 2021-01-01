أخبار الانتقالات - بديل كين في توتنهام وليفربول يبحث عن برونو الجديد

بالاس في مباحثات مع لامبارد
حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن نادي كريستال بالاس ما زال في مفاوضات مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق لتدريب الفريق.
لامبارد كان قد تولى تدريب تشيلسي بداية الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته منتصف الموسم الحالي.
مويس كين يتمنى البقاء في فرنسا
أوضح مويس كين مهاجم باريس سان جيرمان رغبته في الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل بعد أن تواجد هذا الموسم معارًا من إيفرتون
بديل كين في توتنهام
أكدت ديلي ستار أن توتنهام وضع الثنائي أنتوني مارسيال وجابرييل جيسوس كبديلين لهاري كين حال رحيله الصيف المقبل.
وكانت سكاي سبورت قد أشارت إلى أن هاري كين قد طلب الرحيل من توتنهام الصيف المقبل مع اهتمام من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي.
كين ليس المهاجم الوحيد على قائمة تشيلسي
حسب جارديان، فإن اختيارات تشيلسي للمهاجم الصيف المقبل لن تقتصر فقط على هاري كين الهدف الأول لأكثر من نادٍ.
الصحيفة أشارت إلى أن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في قائمة تشيلسي أيضًا وسيحاول أبراموفيتش ضمه في حال عدم القدرة على توفير السيولة اللازمة للتعاقد مع كين.
ليفربول يبحث عن برونو الجديد
حسب ريكورد البرتغالية، فإن ليفربول أبدى اهتمامه بضم متوسط ميدان سبورتنج لشبونة بيدرو كونكالفز.
اللاعب الذي سجل 22 هدفًا وصنع 3 آخرين يُلقب ببرونو فيرنانديش الجديد
آرسنال ينهي اهتمامه بكامافينجا
حسب ديلي اكسبريس، فإن نادي آرسنال الإنجليزي أنهى اهتمامه بمتوسط ميدان رين إدواردو كامافينجا.
النادي الإنجليزي أصبح مقتنعًا الآن لأنه لا يمتلك فرصة للحصول على توقيع اللاعب الشاب وسط اهتمام عديد الأندية القادرة على دفع مبلغ كبير من المال.
مستقبل ديباي
في إعلان خاص عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي أعلن ممفيس ديباي مهاجم نادي ليون عن نيته "استلام زمام أمور مسيرته الرياضية بيده على أن يتخذ قرارات مستقبلية قريباً"
ويُعتبر ديباي أحد أبرز المرشحين للانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل.