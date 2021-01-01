أخبار الانتقالات | بديل حكيمي في إنتر وصدمة كامافينجا

دومفريس بديل حكيمي في إنتر
ذكرت "دي تيليجراف" الهولندية أن مواطنها دينزل دومفريس سيكون معوض أشرف حكيمي في إنتر.
اللاعب الذي تألق في أمم أوروبا الحالية مع بلاده تلقى عرضاً من إيفرتون بحسب التقرير، ولكن إنتر الأقرب.
ليدز يتمم صفقة فيربو
أكدت "سبورت" وجود اتفاق بين برشلونة وليدز من أجل انتقال جونيور فيربو للنادي الإنجليزي.
الظهير الأيسر خرج من الحسابات في البلوجرانا وسينتقل مقابل قرابة 18 مليون يورو.
ميلان يطارد شيك وتاديتش
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يريد التعاقد مع مهاجم جديد وتواصل مع ممثلي باتريك شيك ودوشان تاديتش.
شيك يتألق في يورو 2020 مع جمهورية التشيك وبحسب التقرير ناديه باير ليفركوزن يطلب 40 مليوناً لبيعه.
أما تاديتش فيلعب مع أياكس منذ ثلاثة مواسم، والنادي الهولندي لن يمانع بيعه بحسب التقرير.
زين الدين فرحات قريب من مارسيليا
أوضح "DZ foot" أن لاعب نيم المتألق الموسم الماضي زين الدين فرحات قريب من مارسيليا.
التقرير أوضح أن المفاوضات بمراحل متقدمة بين الناديين من أجل اللاعب الجزائري.
توتنهام لا يمانع رحيل ألديرفيريلد
ذكرت "صن" أن توتنهام لن يقف أمام رغبة مدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد بالرحيل خلال الصيف الجاري.
الدولي البلجيكي يريد أن يصبح قريباً من بلاده، ولذا التفكير في عروض بلجيكية أو هولندية، ولكن التقرير قال إن سبيرز يطلب قرابة 30 مليون يورو لبيعه.
لا عروض لضم كامافينجا
أوضحت "Le Parisien" أن نادي رين الفرنسي لم يتلق أي عرض من أجل ضم نجمه إدواردو كامافينجا.
الفرنسي الشاب متابع من قبل بايرن ميونخ وريال مدريد، ولكن لم يتحرك أي فريق حتى الآن لضم لاعب الوسط.
مارسيليا يقترب من ثلاثة صفقات
ذكر "فابريزيو رومانو" أن مارسيليا أتم ضم الثنائي شينجيز أوندير وباو توريس من روما على سبيل الإعارة.
وفي سياق متصل، ذكرت "The Athletic" أن الفريق قريب أيضاً من ويليام ساليبا، مدافع آرسنال كذلك على سبيل الإعارة.
سبارتاك يضم موسيس نهائياً
أعلن سبارتاك موسكو الروسي عن تعاقده بشكل رسمي مع فيكتور موسيس من صفوف تشيلسي.
النيجيري يرحل عن البلوز عقب فترة امتدت لتسعة أعوام تخللها عدة إعارات.