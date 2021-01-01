أخبار الانتقالات | بايرن يطلب روديجر وتشيلسي يطارد دي ليخت

علم "جول" أن بايرن ميونخ انضم للأندية المهتمة بضم أنطونيو روديجر من تشيلسي حال لم يجدد عقده مع البلوز.

وسبق وعلم "جول" أن ريال مدريد وبي إس جي مهتمان بالفعل باللاعب، والآن يفكر فيه بايرن حال رحل نيكلاس زوله.