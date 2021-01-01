أخبار الانتقالات: بايرن ميونخ يسعى لضم دراكسلر وأستون فيلا ينافس وست هام على لينجارد

دلالة جديدة على اقتراب مبابي من ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية، عن وجود دلالة جديدة على اقتراب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد، وبحسب مصادر موقع جول، فإن مبابي قام بالفعل بشراء منزل له في مدريد استعدادًا للانضمام إلى الميرينجي في الصيف.
آرسنال يسعى لتحويل صفقة رايان إلى شراء دائم
أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة إدارة آرسنال في تحويل صفقة مات رايان حارس مرمى برايتون، إلى عملية شراء دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانضم رايان إلى صفوف آرسنال خلال الفترة الماضية، وبحسب صحيفة فوتبول إنسايدر فإن آرسنال يريد شراء عقد الحارس الأسترالي من برايتون بصورة نهائية.
وكان بيرند لينو، حارس مرمى آرسنال الأساسي قد ارتبط بالرحيل عن صفوف الجانرز خلال الفترة المقبلة، لخوض تجربة جديدة.
بايرن ميونخ يوافق على انضمام ألابا إلى ريال مدريد
أشارت تقارير صحفية إلى وصول بايرن ميونخ إلى اتفاق مع لاعب فريقه دافيد ألابا بشأن الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وينتهي عقد المدافع النمساوي رفقة بايرن ميونخ في نهاية الموسم الحالي، وقرر اللاعب الرحيل عن صفوف فريقه، ويعد ريال مدريد أكبر المهتمين بضمه.
وبحسب شبكة سكاي سبورت الألمانية، فإن ألابا توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ إلى ريال مدريد في صفقة تصل مدتها إلى خمسة مواسم.
أستون فيلا ينافس وست هام على ضم لينجارد
أفادت تقارير صحفية عن دخول أستون فيلا في سباق مع وست هام، للتعاقد مع جيسي لينجار، لاعب مانشستر يونايتد والمعار إلى وست هام.
ويلعب جيسي لينجارد مع وست هام علي سبيل الإعارة منذ يناير الماضي، وارتبط وست هام بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة فوتبول إنسايدر، فإن أستون فيلا يستعد للدخول مع وست هام في سباق للتعاقد مع لينجارد، خاصة أنه كان يريد التعاقد معه في يناير الماضي.
ريال بيتيس مهتم بالتعاقد مع إريك بايلي
أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة ريال بيتيس في التعاقد مع إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد المدافع الإيفواري صاحب الـ 27 عامًا رفقة الشياطين الحمر، بنهاية الموسم المقبل ويرفض اللاعب تجديد عقده إلا بعد ضمان حصوله على وقت أكبر للمشاركة.
وبحسب صحيفة صن الإنجليزية، فإن الفريق الإسباني يريد التعاقد مع بايلي في الصيف المقبل لتدعيم دفاعه.
دراكسلر يريد العودة إلى بايرن ميونخ
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة جوليان دراكسلر في العودة إلى الدوري الألماني من جديد، وهذه المرة من بوابة بايرن ميونخ.
وبدأ دراكسلر مسيرته في الدوري الألماني مع شالكه وفولفسبورج، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، ولكنه خرج من حسابات فريقه وارتبط بالرحيل والعودة إلى الدوري الألماني من جديد.
وبحسب موقع فوت ميركاتو، فإن لاعب الوسط الألماني ارتبط بالانضمام إلى بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة، بعد مشاركته هذا الموسم مع الفريق الفرنسي 9 مباريات بالدوري.