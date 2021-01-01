أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يريد "راموس" وتشيلسي يحلم بنجم باريس

تهميش ألي
الشكوك تظهر من جديد حول مستقبل ديلي ألي مع توتنهام، وفقًا لما أكدته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
صاحب الـ25 سنة خرج من قائمة توتنهام لمواجهة بيرنلي في كأس رابطة المحترفين، ولم يبدأ في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.
وهو ما يعني إمكانية بحث اللاعب عن فريق جديد للانضمام له في يناير القادم، بعد تراجع أسهمه لدى المدرب نونو سانتو.
برشلونة يحلم بكلوب
صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن تمسك برشلونة بحلم التعاقد مع يورجن كلوب مدرب نظيره الإنجليزي ليفربول.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يؤمن بصعوبة تحقيق هذا الحلم الآن، بسبب ارتباط كلوب بعقد مع ليفربول حتى 2024.
ومع ذلك يؤمن جوان لابورتا رئيس النادي، أنه يمكنه الاستعانة بالمدرب الألماني في المستقبل
صراع محتدم على نجم ليستر
موقع كالتشيو ميركاتو، كشف عن اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع يوري تيليمانس لاعب وسط نظيره الإنجليزي ليستر سيتي.
الدولي البلجيكي ساهم في 6 أهداف مع ليستر هذا الموسم، بعد تألقه بشكل لافت مع بلاده في يورو 2020.
إيكاردي إلى الدوري الإنجليزي
موقع " Fichajes" كشف عن رغبة تشيلسي في زيادة الخيارات الهجومية لديه بالتعاقد مع ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان.
صاحب الـ28 سنة ارتبط بشدة بالرحيل عن النادي الفرنسي، والآن تظهر تكهنات حول رغبة تشيلسي في ضمه في يناير القادم.
روبيرتو إلى آرسنال؟
تظل التكهنات محيطة بمستقبل المدافع الإسباني سيرجي روبيرتو، مع انتهاء عقده مع برشلونة في يونيو 2022.
المفاوضات مجمدة حتى الآن بين الطرفين بخصوص التجديد، مما يعني أن اللاعب سيمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير القادم والرحيل بالمجان في الصيف.
موقع "Fichajes" الإسباني أكد اهتمام ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال بالتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر وسط منافسة من مانشستر سيتي.
بايرن يريد راموس
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن اهتمام بايرن ميونخ بالحصول على خدمات جونكالو راموس مهاجم نادي بنفيكا.
صاحب الـ20 سنة تألق بشكل لافت مع الفريق الثاني الموسم الماضي، وسجل 14 هدفًا في 12 مباراة، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم.
بايرن يريد التعاقد مع اللاعب، لكن لا يوجد أي محاولات رسمية حتى الآن للحصول على خدماته.
شرط بيلينجهام؟
سيباستيان كيهل مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند، نفى وجود أي شروط جزائية في عقد نجم الفريق الشاب جود بيلينجهام.
نجم دورتموند ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الإنجليزية الفترة الماضية، وسط أنباء حول وجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل.
ومن جانبه قال كيهل في تصريحات لموقع "Sport1":"لا يوجد أي شرط جزائي لبيعه وهو لاعبنا وسيظل كذلك".
نيوكاسل يريد ديمبيلي
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم على وجود رغبة لدى نادي نيوكاسل في الحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي.
جاء هذا بحسب ما ذكر "فوتبول إنسايدر"، والذي أكدت أن النادي يريد ضم لاعب برشلونة بشكل مجاني في نهاية تعاقده.