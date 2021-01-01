أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يريد "راموس" وتشيلسي يحلم بنجم باريس

الشكوك تظهر من جديد حول مستقبل ديلي ألي مع توتنهام، وفقًا لما أكدته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

صاحب الـ25 سنة خرج من قائمة توتنهام لمواجهة بيرنلي في كأس رابطة المحترفين، ولم يبدأ في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وهو ما يعني إمكانية بحث اللاعب عن فريق جديد للانضمام له في يناير القادم، بعد تراجع أسهمه لدى المدرب نونو سانتو.