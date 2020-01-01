أخبار الانتقالات: باريس يقترب من نجم يوفنتوس وكلوب يريد التجديد لنجمه

زيدان يحدد خليفة لإيسكو
يعتقد زين الدين زيدان أن دومينيك زوبوسزلاي يمكن أن يكون بديلاً مقبولًا لإيسكو، حسب بيلد.
كان لاعب خط وسط سالزبورج في حالة جيدة هذا الموسم بسلسلة من التألق لافتة للنظر.
من المحتمل أن يحاول ضمه إلى ريال مدريد في العام الجديد.
السبب وراء تخلي يوفنتوس عن سواريز
سبب فشل انتقال سواريز ليوفنتوس
يوفنتوس تخلى عن صفقة لويس سواريز بعد خروجه من برشلونة من أجل ضم ويستون ماكيني، حسب توتوسبورت.
وجد مهاجم البلوجرانا السابق ناديًا جديدًا مع أتلتيكو مدريد منذ رحيله عن الكامب نو.
لفترة طويلة بدا أنه مستعد للذهاب إلى تورين، لكن البيانكونيري بدلاً من ذلك، قاموا على ما يبدو باستبداله بوستون ماكيني.
نجم مانشستر يونايتد يأمل بضم ميسي
يأمل خوان ماتا أن يأتي ليونيل ميسي إلى مانشستر يونايتد وليس السيتي، لكنه لن يولي الكثير من الاهتمام لشائعات الانتقالات حول الفائز ست مرات بجائزة الكرة الذهبية.
ميسي مرتبط بشدة بالابتعاد عن برشلونة مع اقتراب الأشهر الأخيرة من صفقته الحالية.
حاول اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا الخروج من الكامب نو في فترة الانتقالات الصيفية فقط ليجد طريقه مغلقًا من قبل مسؤولي البلوجرانا والدوري الإسباني.
يورجن كلوب يريد التجديد مع نجمه
كلوب يسعى لبقاء فينالدوم
يأمل يورجن كلوب مدرب ليفربول أن يوقع لاعب خط الوسط جيني فينالدوم عقدًا جديدًا بعد تسجيله في الفوز 4-0 على وولفرهامبتون يوم الأحد.
قال كلوب لأمازون عندما سئل عن عقد جديد للاعب الهولندي: "آمل ذلك، يمكنك أن ترى أنه يلعب طوال الوقت، لدينا علاقة جيدة للغاية" .
ينتهي عقد فينالدوم الحالي في نهاية هذا الموسم.
ساوثامبتون يحاول التجديد لداني إنجز
يمكن بيع داني إنجز إذا جاء العرض المناسب وفقًا لمدرب ساوثامبتون رالف هاسنهوتل، مع مفاوضات بشأن تمديد العقد المستمر.
وقال هاسنهوتل يوم الأحد "إذا لم يرغب في توقيع عقد جديد فإنه يبقى معنا ولن أبيعه إلا إذا كان هناك عرض لا يمكننا تجنبه بالتأكيد".
"إنه يعرف كم نريده، أعتقد أنه يشعر بالراحة، إنه يشعر أن الجو رائع للعب كرة القدم، إنه يستمتع باللعب معنا، لا أرى أي سبب يمنعه من البقاء معنا."
باريس يقترب من نجم يوفنتوس
ديبالا أقرب إلى باريس
باريس سان جيرمان جاهز لاستقبال نجم يوفنتوس باولو ديبالا، حسب min90.
وبحسب ما ورد عُرض النجم الأرجنتيني على مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي (Ligue 1) يلوحون في الأفق كمنافسين جديين على توقيعه.
مانشستر يونايتد يريد نجم توتنهام السابق
رجل توتنهام السابق مطلوب للعودة إلى إنجلترا.
ظهر كيران تريبيير الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد كخيار محتمل لمانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكرته تليجراف.
يريد الشياطين الحمر وجود المزيد من المنافسة إلى آرون وان بيساكا وقد ينتقلون إلى تريبيير في الصيف.
المدير الرياضي لميلان يتحدث عن التجديد لزلاتان
لم يناقش ميلان بعد صفقة جديدة مع زلاتان إبراهيموفيتش، لكنه يأمل في أن يطيل النجم السويدي فترة بقائه.
وقال ريكي ماسارا المدير الرياضي لميلان يوم الأحد "لم نبدأ الحديث عن ذلك بعد، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب وسيعتمد ذلك على مزاجه ورغبته."
"لقد أظهر أنه يريد ميلان كثيرًا، أعتقد أن ميلان يمنحه الكثير أيضًا، نأمل أن تكون لديه هذه الرغبة لفترة طويلة قادمة ".
مدرب نانت أقرب للرحيل
من المقرر إقالة كريستيان جوركوف مدرب نانت بعد الخسارة 4-0 على أرضه أمام ستراسبورج، حسب صحيفة ليكيب.
فشل الفريق الفرنسي في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الدرجة الأولى ويحتل المركز الرابع عشر حاليًا.