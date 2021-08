أخبار الانتقالات | باريس يحسم صفقة ميسي، وحقيقة عودة ريبيري

كشف نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع لاعبه الإنجليزي جون ستونز من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي، حيث وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق لخمس سنوات مقبلة، حيث ينتهي ارتباطه في 2026.

