مدونة حية

أخبار الانتقالات | باريس يحسم صفقة ميسي، وحقيقة عودة ريبيري

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الثلاثاء 10 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
PSG Messi
Getty

مفاوضات توتنهام من أجل لاوتارو مستمرة

2021-08-10T11:19:12Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام لا يزال مستمرًا في مفاوضاته مع نظيره إنتر من أجل ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن النادي يستهدف الوصول لاتفاق في الأيام المقبلة من أجل تأمين بديل هاري كين حال رحل.

نجم ليفربول في طريقه للدوري الفرنسي

2021-08-10T11:17:19Z

شيردان شاكيري نجم فريق ليفربول أصبح في طريقه للدوري الفرنسي خلال الساعات المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، والتي أكدت أن نادي ليون قد اتفق مع ليفربول على ضم اللاعب بالفعل.

ميلان في مفاوضات مع كيسييه لتمديد عقده

2021-08-10T11:11:08Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تقدم نادي ميلان في مفاوضاته مع لاعبه فرانك كيسييه من أجل تجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي سيعرض ستة ملايين يورو على اللاعب في الموسم الواحد.

عروض الإعارة تنهال على برشلونة من أجل أومتيتي

2021-08-10T11:06:51Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن قدوم عدة عروض تخص اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن نيس الفرنسي ضمن المهتمين بضمه، وموناكو أيضًا.

فاران يخضع للكشف الطبي في مانشستر يونايتد

2021-08-10T11:03:27Z

يخضع اللاعب الفرنسي رافاييل فاران نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي للكشف الطبي في فريقه الجديد اليوم الثلاثاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن اللاعب سيضع اللمسات النهائية على انتقاله حال ثبت سلبية عينة فحص كورونا الخاص به.

مانشستر سيتي يجدد عقد ستونز

2021-08-10T10:48:31Z

كشف نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع لاعبه الإنجليزي جون ستونز من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي، حيث وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق لخمس سنوات مقبلة، حيث ينتهي ارتباطه في 2026.

باريس سان جيرمان يحسم صفقة ميسي

2021-08-10T10:46:50Z

ميسي باريسي، الأمر انتهى

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان نجح في إنهاء كافة التفاصيل التي تخص صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن اللاعب سيصل اليوم لباريس ويخضع للكشف الطبي ويوقع عقدًا لمدة عامين قابل للتمديد لعام إضافي.

مانشستر يونايتد لا يريد بيع مارسيال

2021-08-10T10:45:20Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد لا يريد بيع لاعبه أنطوني مارسيال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن انتقاله المزعوم لإنتر لن يتم في ظل عدم توصل يونايتد لاتفاق مع الفريق الإيطالي.

أوليفر كان يوضح حقيقة عودة ريبيري لبايرن ميونخ

2021-08-10T10:43:15Z

نفى أوليفر كان المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إمكانية عودة الفرنسي فرانك ريبيري لصفوف النادي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي وقال: "لا نفكر في التوقيع مع ريبيري".