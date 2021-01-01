أخبار الانتقالات | باريس يحدد خليفة مبابي وبرشلونة يتحرك للشتاء

أتلتيكو ليس مجبراً على شراء جريزمان
برشلونة سيجدد لديمبيلي
أوضح "راديو كاتالونيا" أن برشلونة سيعرض على لاعبه عثمان ديمبيلي تمديد عقده رغم تعدد إصاباته.
وغاب ديمبيلي عن انطلاقة الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها في يورو 2020 مع المنتخب الفرنسي.
تشيلسي يواصل التخلص من اللاعبين
توصل تشيلسي لاتفاق مع لوكوموتيف موسكو لإعارة لاعبه تينو أنيورين.
وقال "فابريزيو رومانو" إن الاتفاق هو إعارة بعقد طويل الأمد للاعب مع النادي الروسي.
مهلة من نابولي لإنسيني
أفاد "كالتشيو ميركاتو" بأن نابولي أعطى قائده لورينزو إنسيني حتى منتصف الموسم لحسم موقفه من تمديد عقده.
وينتهي عقد إنسيني في نهاية الموسم الحالي، ولكن حتى الآن لم يتوصل لاتفاق جديد من أجل تمديد عقده.
برشلونة سيعود لضم داني أولمو
قال "فابريزيو رومانو" إن برشلونة بعد مهتم بخدمات خريج أكاديميته السابق داني أولمو بعد محاولة ضمه هذا الصيف.
وأضاف التقرير أن لايبزيج لم يكن ليبيع الدولي الإسباني بآخر أيام الميركاتو، مما سيجعل برشلونة يعود بعرض جديد بحسب "ديلي ميل" في يناير.
أتلتيكو لم يعرض فيليكس للبيع
أوضح "فابريزيو رومانو" أن أتلتيكو مدريد لم يفكر في أي وقت هذا الصيف ببيع نجمه البرتغالي جواو فيليكس.
وربطت التقارير بين فيليكس وبرشلونة وأنه قد يدخل في صفقة تبادلية مع أنطوان جريزمان.
إنتر يقترب من أونانا
ذكر "نيكولا شيرا" أن الاتفاق أصبح وشيكاً بين إنتر والحارس الكاميروني أندري أونانا للانتقال لصفوف النيراتزوري الصيف المقبل مجاناً.
وينتهي عقد أونانا مع أياكس في 2022 ورفض هذا الصيف عرضاً من ليون وعدة عروض أخرى بحسب تصريحات وكيله.
باريس يحدد خليفة مبابي
ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن باريس سان جيرمان وضع لاوتارو مارتينيز كأحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة كيليان مبابي في 2022.
وسيجدد الأرجنتيني عقده مع إنتر في الأيام المقبلة بحسب تأكيدات وكيله، ولكن التقرير يشير إلى اهتمام كبير من الفريق الفرنسي باللاعب.