أخبار الانتقالات | باريس يحدد خليفة مبابي وبرشلونة يتحرك للشتاء

أوضح "راديو كاتالونيا" أن برشلونة سيعرض على لاعبه عثمان ديمبيلي تمديد عقده رغم تعدد إصاباته.

وغاب ديمبيلي عن انطلاقة الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها في يورو 2020 مع المنتخب الفرنسي.