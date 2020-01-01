أخبار الانتقالات: باريس قريب من هدم حلم الريال واليونايتد يحاول تأمين نجمه

لاعب الريال السابق يسعى للعودة إلى الدوري الإسباني
يحرص خيسي رودريجيز على العودة إلى إسبانيا حيث يواصل محادثاته مع باريس بشأن الإنهاء المبكر لعقده، وفقًا لما ذكر في Le10Sport.
كافح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لإحداث تأثير منذ انتقاله من ريال مدريد قبل أربع سنوات، حيث قضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في لاس بالماس وستوك وريال بيتيس وسبورتنج.
تنتهي صفقته الحالية في يونيو 2021 لكن باريس سان جيرمان على استعداد لإنهائها مبكرًا، حيث يتطلع خيس للعودة إلى الدوري الأسباني بمجرد التوصل إلى اتفاق.
سباق إيطالي من أجل نجم تشيلسي
كل من إنتر ويوفنتوس مستعدان للانقضاض في يناير إذا قرر تشيلسي بيع أوليفييه جيرو، حسب توتوسبورت.
ثنائي الدوري الإيطالي على استعداد لمنح الفرنسي عقدًا مدته 18 شهرًا في حالة السماح له بمغادرة ستامفورد بريدج.
رد المدير الرياضي بباريس على انتقال ميسي
ليوناردو يتوقع رحيل ميسي
قلل المدير الرياضي ليوناردو من شأن التكهنات التي تربط باريس سان جيرمان بخطوة مثيرة لليونيل ميسي.
يخضع مستقبل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لتدقيق شديد حيث يبدو أنه من المحتمل بشكل متزايد أن ينتقل من برشلونة في الصيف.
ميسي في السنة الأخيرة من عقده في الكامب نو، وبعد أن أعرب عن رغبته في الرحيل في وقت سابق من هذا العام، يبدو أن صفقة جديدة غير محتملة على وشك الحدوث، وما يزيد فرص الرحيل هو أنه سيكون قادرًا على المغادرة في صفقة انتقال مجانية.
مانشستر يونايتد يسعى للتجديد مع لينجارد
وفقًا لذا ستار، سيبدأ مانشستر يونايتد تمديد عقد جيسي لينجارد لمدة عام واحد على الرغم من افتقاره إلى اللعب المنتظم مع الفريق الأول.
سينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي ارتبط بمجموعة من الأندية بما في ذلك إيفرتون وتوتنهام وسيلتيك ورينجرز، في نهاية الموسم، وبالتالي سيكون متاحًا مجانًا.
لا يرى يونايتد أي مستقبل طويل الأمد للينجارد في الأولد ترافورد، لكنه سيطلق خيار عقده على أي حال لضمان حصولهم على رسوم مقابل اللاعب الدولي الإنجليزي.
باريس سان جيرمان يقترب من تمديد عقد مبابي
باريس يقترب من القضاء على حلم مدريد
كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن النادي يحرز تقدمًا فيما يتطلع إلى ربط كيليان مبابي بصفقة جديدة.
ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 21 عامًا في عام 2022 حيث يتوق باريس سان جيرمان لتأمين تمديد ليبعد اهتمام أمثال ريال مدريد وبرشلونة.
في حين كان هناك بعض الشكوك حول بقاء مبابي في باريس، فإن عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي يحرزون تقدمًا مع نجمهم المهاجم مع استمرار المحادثات في العام الجديد.
كيكي سيتيين يقترب من العودة للدوري الإسباني
بحسب تودوفيتشاجيس فإن كيكي سيتيين في طور الانتظار للعودة إلى ريال بيتيس بعد تعرض مانويل بيليجريني لضغوط بعد بداية سيئة للموسم.
تولى بيليجريني المسؤولية على ملعب بينيتو فيلامارين فقط في الصيف لكنه خسر سبع مباريات من أصل 11 مباراة ليحتل المركز 16 في جدول الترتيب.
وتوقف سيتيين، الذي تولى تدريب بيتيس في السابق بين 2017 و 2019، عن العمل منذ إقالته من تدريب برشلونة بعد الهزيمة 8-2 في دوري أبطال أوروبا من بايرن ميونخ.
مانشستر يونايتد يحاول تأمين نجمه
الشياطين الحمر حريصون على ابعاد اهتمام برشلونة و ريال مدريد
من المقرر أن يعرض نادي مانشستر يونايتد على برونو فرنانديز صفقة جديدة تضاعف راتبه حتى ينتهي اهتمام برشلونة وريال مدريد، وفقًا لـذا ميرور.
تميز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع الشياطين الحمر منذ انضمامه من سبورتنج في يناير، حيث سجل 22 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 37 مباراة فقط.
اجتذب هذا الشكل المتلألئ اهتمام ريال وبرشلونة، على الرغم من أن يونايتد يأمل أن يكون عرض الشروط الجديدة، الذي تبلغ قيمته حوالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، كافياً لإبقاء اللاعب البرتغالي الدولي في الأولد ترافورد.
الريال مضطر للتعامل مع وكيل بيل لضم كامافينجا
إدواردو كامافينجا المرتبط بريال مدريد ومانشستر يونايتد.
لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا لديه نفس وكيل جاريث بيل وسيتعين على ريال مدريد التفاوض مع جوناثان بارنيت مرة أخرى إذا كانوا يريدون التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب من رين.
لامبارد يسعى للتجديد مع تشيلسي
يريد فرانك لامبارد البقاء في تشيلسي أكثر من عقده الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي خلال 18 شهرًا.
جلب رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، حقبة قاسية شهدت تعيين وخروج العديد من المدربين، حيث لم يستمر واحد منهم أكثر من ٣ سنوات.