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أخبار الانتقالات: اليونايتد يراقب جناح الريال وسباق إنجليزي لضم نجم ميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Lucas Vazquez Real Madrid 2019
Getty

صراع إنجليزي من أجل نجم ميلان

2020-12-08T13:08:09Z

آرسنال وتوتنهام يتنافسان على لاعب خط وسط ميلان فرانك كيسي - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

ميلان على علم باهتمام ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لن يبيع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بمقابل أقل من 45 مليون يورو (41 مليون جنيه إسترليني / 55 مليون دولار).

تم التعاقد مع كيسي للبقاء في سان سيرو حتى عام 2022، ولعب دورًا رئيسيًا في صعود ميلان إلى قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.

Franck Kessie AC Milan 2019-20
Getty

كامافينجا يريد الرحيل من رين

2020-12-08T13:07:12Z

أخبر إدواردو كامافينجا وكلائه الجدد أنه يريد مغادرة رين في نهاية الموسم.

ارتبط لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ريال مدريد وبقي 18 شهرًا على صفقته مع النادي الفرنسي.

قام مؤخرًا بالتحويل من وكيله إلى Stellar Group وتقول AS إنه أوضح أنه يريد الرحيل من النادي الفرنسي.

وقت بوجبا في الأولد ترافورد يقترب من نهايته

2020-12-08T13:05:41Z

لاعب خط الوسط يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد لمواصلة رحلته في إسبانيا

حسب يوروسبورت فإن بول بوجبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد للانضمام إلى ريال مدريد.

قال وكيل لاعب خط الوسط أن وقته في أولد ترافورد يقترب من نهايته وأنه غير سعيد في النادي.

لقد ارتبط مع ريال مدريد منذ عودته إلى يونايتد من يوفنتوس ويريد مواصلة مسيرته في السانتياجو برنابيو.

كما ورد أن يوفنتوس وباريس سان جيرمان مهتمان أيضًا بضم بوجبا.

pogba
(C)Getty Images

برشلوننة يراقب مهاجم بنفيكا

2020-12-08T13:04:55Z

أرسل برشلونة كشافة لمشاهدة داروين نونيز في مباراة بنفيكا، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.

يرغب البلوجرانا في الاستثمار في هجومه ويراقب لاعب أوروجواي الدولي البالغ من العمر 21 عامًا.

كان المدير الرياضي رامون بلانيس في لشبونة لرؤيته في مواجهة باكوس دي فيريرا.

برشلونة لا ينوي انفاق الكثير في يناير بسبب الأزمة المالية، لكن قد ينقض على اللاعب في الصيف المقبل.

الوجهة المقبلة لأوزيل في يناير

2020-12-08T13:03:54Z

نجم آرسنال يحدد ناديه القادم

سيغادر مسعود أوزيل آرسنال لينضم إلى فنربخشة في يناير.

لا مستقبل للاعب خط الوسط المهاجم في آرسنال حيث تركه المدرب ميكيل أرتيتا خارج التشكيلة لهذا الموسم.

لكن أفادت صحيفة سبورت ديجيتال أن أوزيل "متأكد بنسبة 90 في المائة" من أن ينتهي به الأمر في تركيا الشهر المقبل.

Mesut Ozil Arsenal 2019-20
Getty

باريس يسعى لإتمام شراء نجم إيفرتون

2020-12-08T13:03:09Z

فتح مويس كين الباب أمام انتقال دائم لباريس سان جيرمان بعد بداية مشرقة للحياة في فرنسا.

كان الكثير متوقعًا من كين عندما أكمل انتقالًا بقيمة 28 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني / 34 مليون دولار) إلى إيفرتون من يوفنتوس في صيف عام 2019.

أثبت المهاجم الإيطالي نفسه كواحد من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في أوروبا خلال فترة الثلاث سنوات التي قضاها في ملعب أليانز، وكان أنصار التوفيز يأملون في البداية أنه يمكن أن يكون الرجل الذي يعيد النادي إلى المستويات العليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يراقب جناح ريال مدريد

2020-12-08T13:00:46Z

فاسكيز الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم مطلوب في إنجلترا

يحظى لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد باهتمام من مانشستر يونايتد - بحسب ديفينسا سنترال.

يعتقد الشياطين الحمر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يمكن أن يكون الرجل المثالي لتوفير منافسة إضافية لـ آرون وان بيساكا على الجانب اليمين بسبب تعدد استخداماته.

ستكون مدريد مفتوحة للعروض في حدود 15 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 18 مليون دولار) لفاسكيز عند إعادة فتح نافذة الانتقالات.

Lucas Vazquez Real Madrid Manchester United
Getty

السبب وراء تخلي يوفنتوس عن سواريز

2020-12-07T11:18:07Z

سبب فشل انتقال سواريز ليوفنتوس

يوفنتوس تخلى عن صفقة لويس سواريز بعد خروجه من برشلونة من أجل ضم ويستون ماكيني،  حسب توتوسبورت.

وجد مهاجم البلوجرانا السابق ناديًا جديدًا مع أتلتيكو مدريد منذ رحيله عن الكامب نو.

لفترة طويلة  بدا أنه مستعد للذهاب إلى تورين، لكن البيانكونيري بدلاً من ذلك، قاموا على ما يبدو باستبداله بوستون ماكيني.

Suarez Juventus composite
Getty/Goal

باريس يقترب من نجم يوفنتوس

2020-12-07T11:11:18Z

ديبالا أقرب إلى باريس

باريس سان جيرمان جاهز لاستقبال نجم يوفنتوس باولو ديبالا، حسب min90.

وبحسب ما ورد عُرض النجم الأرجنتيني على مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي (Ligue 1) يلوحون في الأفق كمنافسين جديين على توقيعه.

paulo dybala juventus 25112020
Depo Photos

مانشستر يونايتد يريد نجم توتنهام السابق

2020-12-07T11:09:46Z

رجل توتنهام السابق مطلوب للعودة إلى إنجلترا.

ظهر كيران تريبيير الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد كخيار محتمل لمانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكرته تليجراف.

يريد الشياطين الحمر وجود المزيد من المنافسة إلى آرون وان بيساكا وقد ينتقلون إلى تريبيير في الصيف.