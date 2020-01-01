أخبار الانتقالات: اليونايتد يراقب جناح الريال وسباق إنجليزي لضم نجم ميلان

آرسنال وتوتنهام يتنافسان على لاعب خط وسط ميلان فرانك كيسي - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

ميلان على علم باهتمام ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لن يبيع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بمقابل أقل من 45 مليون يورو (41 مليون جنيه إسترليني / 55 مليون دولار).

تم التعاقد مع كيسي للبقاء في سان سيرو حتى عام 2022، ولعب دورًا رئيسيًا في صعود ميلان إلى قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.