أخبار الانتقالات | تشيلسي يتحرك نحو فوفانا .. وصفقة تبادلية بين سيتي ويوفنتوس

مايورال يرحل إلى خيتافي
نادي خيتافي أعلن رسميًا عن تعاقده مع بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد، في عقد يمتد حتى 2027.
¡De nuevo en casa @Mayoral_Borja! 👏💙#MayoralAzulón pic.twitter.com/GhuPtLKdcr— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 1, 2022
صفقة تبادلية محتملة بين سيتي ويوفنتوس
صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن مانشستر سيتي مهتم بإجراء صفقة تبادلية مع يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
الصفقة المقترحة تقضي بانتقال الألماني إلكاي جوندوان إلى يوفنتوس، على أن يتوجه البرازيلي أرتور ميلو إلى ملعب "الاتحاد".
ويتبقى عام واحد فقط في عقد جوندوان مع مانشستر سيتي، وارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى آرسنال.
آرسنال يعير مهاجمه الشاب إلى ريمس
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عن توصل آرسنال الإنجليزي وريمس الفرنسي على صفقة إعارة فولارين بالوجون إلى الفريق الفرنسي خلال مانفسات موسم 2022-23.
Full agreement completed between Arsenal and Reims for Folarin Balogun, as reported yesterday. Documents to be signed in the next 24/48h - player will be soon on his way to France in order to undergo medical tests. 🔴🤝 #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2022
It's a loan move valid until June 2023. pic.twitter.com/tMjfYur28n
فولهام يقترب من التعاقد مع لينو
كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية عن توصل نادي فولهام إلى اتفاق مع آرسنال للحصول على خدمات الحارس الألماني بيرند لينو.
الصحيفة أكدت أن الصفقة ستكلف فولهام قرابة عشرة ملايين يورو، وأن التفاصيل الأخيرة يتم العمل عليها من جانب الناديين.
وعلى جانب آخر، فإن فولهام نجح في التوصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع حارس آرسنال، على أن يخضع لينو إلى فحص طبي خلال الأسبوع المقبل، قبل إكمال انتقاله.
ليستر سيتي قد يبدأ الموسم في غياب شمايكل
يبدو أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي يعمل على التخلص من حارسه الدنماركي المخضرم كاسبر شمايكل قبل انطلاق موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.
بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي أكد في تصريحات صحيفة أن شمايكل لديه الحق في التفكير في الفصل التالي من حياته المهنية.
وشدد رودجرز على أنه عندما يكون هناك عرض ملموس سيتم الجلوس ومناقشته، وأن هناك احتمالية ألا يتواجد الحارس مع الفريق في بداية الموسم.
مهلة أخيرة أمام بوتش للانتقال إلى الدوري الأمريكي
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة الإسباني أمامه مهلة لمدة ثلاثة أيام من أجل اتخاذ قرار بالرحيل عن "البلوجرانا" إلى الدوري الأمريكي.
وارتبط بوتش بالانتقال إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي، لكنه يجب أن يتخذ قراره قبل الرابع من أغسطس الجاري، حيث يتم إغلاق فترة التسجيل في الدوري الأمريكي في ذلك التاريخ.
تشيسلي يعمل على إتمام صفقة فوفانا
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن تشيلسي يعمل على التحرك من أجل التعاقد مع الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع نادي ليستر سيتي.
ليستر سيتي يقدر قيمة لاعبه بحوالي 100 مليون يورو، وليس هناك حاجة من جانب "الثعالب" لبيع فوفانا في الوقت الحالي، بعد أن جدد عقده حتى صيف 2027.
برايثوايت يبدأ مفاوضات فسخ عقده مع برشلونة
الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا المتخصص في أخبار سوق الانتقالات كشفت عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة يعمل على فسخ عقده مع "البلوجرانا".
وشدد شير على أن برايثوايت خرج تمامًا من خطط تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وبالتالي فإن المحادثات جارية مع النادي لفسخ العقد بالتراضي.
دي توماس يطمح للعودة إلى ريال مدريد
كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن راؤول دي توماس مهاجم نادي إسبانيول عازم على العودة إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
دي توماس رحل عن ريال مدريد في 2019 متوجهًا إلى نادي بنفيكا البرتغالي، ويأمل الآن في العودة إلى فريق طفولته.
ومع معرفة دي توماس بأجواء الدوري الإسباني، في ظل تألقه مع إسبانيول في آخر موسمين، فإنه يأمل أن يتحرك ريال مدريد لضمه في الشهر الأخير من فترة الانتقالات.