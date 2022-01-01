أخبار الانتقالات | تشيلسي يتحرك نحو فوفانا .. وصفقة تبادلية بين سيتي ويوفنتوس

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية عن توصل نادي فولهام إلى اتفاق مع آرسنال للحصول على خدمات الحارس الألماني بيرند لينو.

الصحيفة أكدت أن الصفقة ستكلف فولهام قرابة عشرة ملايين يورو، وأن التفاصيل الأخيرة يتم العمل عليها من جانب الناديين.

وعلى جانب آخر، فإن فولهام نجح في التوصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع حارس آرسنال، على أن يخضع لينو إلى فحص طبي خلال الأسبوع المقبل، قبل إكمال انتقاله.