أخبار الانتقالات | تشيلسي يتحرك نحو فوفانا .. وصفقة تبادلية بين سيتي ويوفنتوس

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عن توصل آرسنال الإنجليزي وريمس الفرنسي على صفقة إعارة فولارين بالوجون إلى الفريق الفرنسي خلال مانفسات موسم 2022-23.

Full agreement completed between Arsenal and Reims for Folarin Balogun, as reported yesterday. Documents to be signed in the next 24/48h - player will be soon on his way to France in order to undergo medical tests. 🔴🤝 #AFC



It's a loan move valid until June 2023. pic.twitter.com/tMjfYur28n