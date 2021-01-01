أخبار الانتقالات | العائلة تقرب ميسي من باريس وبرشلونة يفاوض نجم فياريال

"موندو" و"فابريزيو رومانو" أكدا أن برشلونة قريب من إتمام الاتفاق مع الثنائي سيرخيو أجويرو وممفيس ديباي.

كلا اللاعبين سينضمان مجاناً، وتم التوصل لاتفاق مبدئي مع وكلائهما، وينتظر أن تنتهي المفاوضات في وقت قريب.