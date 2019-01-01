أخبار الانتقالات | شباب الأهلي يقترب من سمير نصري، والوصل ينتظر جايبور

الوصل ينتظر رد جايبور
الناديان توصلا لاتفاق حول الصفقة
نجح الوصل في التوصل لاتفاق مع إنديبندينتي على استعارة لاعبه فيرناندو جايبور مقابل 700 ألف دولار لموسم واحد مع أولوية الشراء في نهايته.
وينتظر النادي الإماراتي حاليًا رد اللاعب نفسه، إذ قال وكيله أنه مازال يُفكر وإن أكد في نفس الوقت أن عرض الوصل هو الأفضل والوحيد لموكله حتى الآن.
ومن المتوقع أن يحسم جايبور قراره خلال الأيام القليلة القادمة، ليتحدد بعدها شكل الصفقة وإن كانت ستستمر بصيغة الإعارة أم تتحول لشراء نهائي.
اتحاد جدة يدرس عقد رودريجز تمهيدًا لفسخه
النادي يود التعاقد مع لاعب آخر
تدرس إدارة اتحاد جدة عقد المهاجم جاري رودريجز تمهيدًا للتخلي عنه بطلب من المدرب سييرا.
وأفادت تقارير صحفية أن العقد يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يتوجب على النادي دفعه حال فسخ العقد، ولذا تُحاول الإدارة إيجاد الحل المناسب.
شباب الأهلي يقترب من نصري
اللاعب الفرنسي يرفض كل العروض
رفض سمير نصري عرض أندرلخت البلجيكي للتعاقد معه بعد نهاية عقده مع وست هام الإنجليزي.
ويأتي ذلك الرفض كون المقابل المالي أقل من العرض المالي القادم من شباب الأهلي، وقد سبق للاعب أن رفض أكثر من عرض آخر لرغبته اللعب في بطولة ذات ضغوط قليلة والحصول على عائد مالي مرتفع.
وتُشير التقارير أن شباب الأهلي عرض على نصري عقدًا لـ3 سنوات يحصل بموجبه على 12 مليون دولار.