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أخبار الانتقالات | شباب الأهلي يقترب من سمير نصري، والوصل ينتظر جايبور

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الوصل ينتظر رد جايبور

2019-06-29T09:51:12Z

الناديان توصلا لاتفاق حول الصفقة

نجح الوصل في التوصل لاتفاق مع إنديبندينتي على استعارة لاعبه فيرناندو جايبور مقابل 700 ألف دولار لموسم واحد مع أولوية الشراء في نهايته.

وينتظر النادي الإماراتي حاليًا رد اللاعب نفسه، إذ قال وكيله أنه مازال يُفكر وإن أكد في نفس الوقت أن عرض الوصل هو الأفضل والوحيد لموكله حتى الآن.

ومن المتوقع أن يحسم جايبور قراره خلال الأيام القليلة القادمة، ليتحدد بعدها شكل الصفقة وإن كانت ستستمر بصيغة الإعارة أم تتحول لشراء نهائي.

اتحاد جدة يدرس عقد رودريجز تمهيدًا لفسخه

2019-06-29T09:48:31Z

النادي يود التعاقد مع لاعب آخر

تدرس إدارة اتحاد جدة عقد المهاجم جاري رودريجز تمهيدًا للتخلي عنه بطلب من المدرب سييرا.

وأفادت تقارير صحفية أن العقد يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يتوجب على النادي دفعه حال فسخ العقد، ولذا تُحاول الإدارة إيجاد الحل المناسب.

twitter/@ittihad

شباب الأهلي يقترب من نصري

2019-06-29T09:45:23Z

اللاعب الفرنسي يرفض كل العروض

رفض سمير نصري عرض أندرلخت البلجيكي للتعاقد معه بعد نهاية عقده مع وست هام الإنجليزي.

ويأتي ذلك الرفض كون المقابل المالي أقل من العرض المالي القادم من شباب الأهلي، وقد سبق للاعب أن رفض أكثر من عرض آخر لرغبته اللعب في بطولة ذات ضغوط قليلة والحصول على عائد مالي مرتفع.

وتُشير التقارير أن شباب الأهلي عرض على نصري عقدًا لـ3 سنوات يحصل بموجبه على 12 مليون دولار.

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