صراع بين باريس سان جيرمان وتوتنهام على ندومبيلي
يسعى توتنهام إلى ضم متوسط الميدان الفرنسي تانجي ندومبيلي من ليون، لكن الأمر لن يكون سهلاً في ظل اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن بطل الدوري الفرنسي يسعى لضم صاحب الـ22 ربيعاً الذي يحظى بمتابعة العديد من الأندية الأوروبية في سوق انتقالات الصيف الحالي، وجدير بالذكر أن الأسود الفرنسية لن تضحي بلاعبها بمقابل أقل من 71 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي يتخطى ميزانية الميركاتو للديوك المقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني.
أديبايور يرغب في العودة للدوري الإنجليزي
قالت صحيفة صن الإنجليزية أن المهاجم الكونغولي إيمانويل أديبايور يرغب في العودة للدوري الإنجليزي من جديد، وذلك بعد أن أصبح لاعباً حراً بتركه لفريق باشاكشهير التركي.
ويعتبر واتفورد ووست هام هما الفريقان الأقرب لضم صاحب الـ35 عاماً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والذي سبق له اللعب في فرق كبيرة في البريميرليج مثل آرسنال، مانشستر سيتي وتوتنهام.
يوفنتوس يتقدم سباق التوقيع مع دي ليخت
اقترب فريق يوفنتوس من التوقيع مع المدافع الهولندي "دي ليخت" قائد فريق أياكس، بعد أن تفوق في صراع ضمه على بعض العمالقة مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس، فأن البيانكونيري تصدروا السباق، ومستعدين لدفع حوالي 62 مليون جنيه إسترليني من أجل التوقيع معه، ولازالت المفاوضات مع أياكس مستمرة ولكنها في مراحل متقدمة للغاية.
ديربي كاونتي يحاول إغراء لامبارد للبقاء
الأسطورة الإنجليزية قريب من العودة لتشيلسي كمدرب هذه المرة
يستعد ديربي كاونتي لتقديم عرضاً لإغراء مدربه فرانك لامبارد بالبقاء، وعدم الرحيل لتدريب فريقه السابق تشيلسي في الصيف الحالي.
وبحسب توك سبورت فإن ميل موريس رئيس الفريق يخطط للإبقاء على نجم منتخب إنجلترا السابق، وأنه يعتزم تقديم راتباً يصل إلى 10 ملايين جنيهاً استرلينياً، وبحسب الأخبار الواردة من لندن فإن صاحب الـ41 عاماً هو المرشح الأبرز لخلافة ساري الذي انتقل إلى يوفنتوس في مقعد بدلاء أسود لندن.
مانشستر يونايتد يدخل السباق على ديمبلي
أشارت العديد من التقارير إلى أن موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي على أعتاب الخروج من فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن وجهته غير معلومة حتى الآن لكثرة الأندية المهتمة بضمه في الميركاتو الحالي.
يُعد الفرنسي هدفاً لفرق كبيرة في الدوري الإنجليزي على غرار ليفربول، مانشستر يونايتد وآرسنال، وعلى ما يبدو أنه يستعد الآن لخوض مغامرةٍ جديدة خارج الدوري الفرنسي بعد أن قضى مع الأسود موسمين.
برشلونة يرفع الراية البيضاء في الصراع على دي ليخت
هل أصبحت وجهة قائد دفاع أياكس معروفة؟
نشرت الماركا تقريراً يشير إلى أن برشلونة انسحب من سباق الحصول على توقيع ماتييس دي ليخت، وذلك بعد أن كان المدافع الدولي هدفاً له منذ أشهر.
وبحسب التقرير فإن أي صفقة سيبرمها العملاق الكتالوني ستكلف أكثر من 200 مليون يورو، تتكون من 75 مليون يورو ثمن اللاعب، بالإضافة إلى راتبه والإضافات التي سيحصل عليها والمقابل المادي الذي سيحصل عليه وكيل أعماله مينو رايولا.
وفي حالة تأكد هذا الخبر، فإن وجهة ماتييس دي ليخت ستكون معروفة وهي يوفنتوس الذي يجهز عرضاً بـ70 مليون يورو لاستقدام المدافع الفذ في سوق انتقالات الصيف الحالي.
فريق صيني يتحرك من أجل ضم بيريشيتش من الإنتر
قدم فريق شنجهاي شينهوا الصيني عرضاً للإنتر من أجل ضم الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش مقابل 25 مليون يورو، لكن هناك بعض الأخبار القادمة من إيطاليا تفيد بأن نجم النيراتزوري لا يرغب في ترك أوروبا والانتقال لآسيا في الوقت الحالي.
ومن جانبها ادعت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن وصيف كأس العالم 2018 لن يترك القارة العجوز في سوق انتقالات الصيف الحالي، وأنه ينوى الاستمرار فيها لموسم آخر على الأقل.
وكيل أعمال هامشيك يرد على شائعات انضمامه لروما
استنكر مارتن بيتراس وكيل أعمال النجم السلوفاكي ماريك هامشيك الأخبار التي ربطت اسمه بالانضمام لروما في سوق انتقالات الصيف الحالي، وقال: "ماريك سعيد جداً في الصين، ولا يخطط للعودة إلى أوروبا في الوقت الحالي".
واستطرد: "هو يرغب في إتمام عقده الممتد لثلاث سنواتٍ مع داليان، وهو يسعى إلى تحقيق إنجازات مع فريقه بأقصى ما يستطيع".
وأضاف: "بجانب ذلك، نابولي هو بيت هامشيك وعائلته في إيطاليا، لذا فإنه من المستحيل أن يرتدي قميص أي فريق آخر في السيري آ".