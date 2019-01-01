أخبار الانتقالات |الخيبري يعود للشباب ورمضان صبحي يستمر مع الأهلي

الفتح يتعاقد مع لاعب الحزم السابق

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح اليوم، تعاقده مع سعيد الدوسري لمدة عام، لتددعيم الفريق الموسم المقبل.

صاحب الـ 29 عاماً لعب للعديد من الأندية، منها الشباب والتعاون.