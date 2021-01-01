أخبار الانتقالات - التنافس على ضم كين يشتعل وخليفة زيدان في مدريد

مانشستر سيتي مصر على التعاقد مع مهاجم كبير
حسب ديلي ميل، فإن مانشستر سيتي يهدف للتعاقد مع مهاجم قوي الصيف المقبل لخلافة سيرخيو أجويرو الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.
هاري كين يظل المرشح الأول في مانشستر سيتي مع إعلان رغبته في الرحيل وسط منافسة من مانشستر يونايتد وتشيلسي.
إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أيضًا مرشح بقوة للتواجد في مانشستر سيتي ولكن المبلغ المادي المطلوب من النادي الألماني قد يكون العائق
جاسبريني إلى يوفنتوس؟
أشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو إلى أن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتلانتا مرشح بقوة لخلافة بيرلو في تدريب يوفنتوس.
بيرلو مع يوفنتوس مهدد بعدم الوصول لدوري أبطال أوروبا بعد خسارة لقب الدوري مع مستويات سيئة نالت انتقاد الكثيرين مما قد يعجل برحيله نهاية الموسم.
مانشستر يونايتد يغري توتنهام للحصول على كين
أكدت صحيفة ذا تايمز أن مانشستر يونايتد يعمل بقوة للحصول على خدمات هاري كين مهاجم توتنهام الصيف المقبل وسط منافسة من مانشستر سيتي وتشيلسي.
الصحيفة أشارت إلى أن مانشستر يونايتد سيعرض مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال وربما جيسي لينجارد أيضًا ضمن صفقة هاري كين مع مبلغ من المال لتسهيل الصفقة.
أليجري يخلف زيدان
حسب "Bench Warmers" فإن ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس هو أبرز المرشحين لخلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد الموسم المقبل.
كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رحيل زين الدين زيدان بنهاية الموسم ليؤكد بعدها المدرب الفرنسي أنه سيعقد جلسات مع إدارة النادي لمناقشة مستقبله.
عرض برتغالي طريف لبوفون
قدم نادي بيلينينسيس البرتغالي عرضًا لطيفًا للحارس الدولي الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون بعدما أعلن رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.
وفيما يخص العرض المقدم لجيانلويجي بوفون جاء في الرسالة التي حاول بها النادي إغراء الحارس الإيطالي: "سمعنا أنك تبحث عن تحدٍ جديد وتتقبل الاستماع إلى عرض مجنون ومحفز ".التفاصيل
وكيل لاوتارو يجتمع بريال وأتلتيكو مدريد!
بحسب ما أوضحت تقارير صحفية عديدة فنادي إنتر غير مستعد للتخلي عن خدمات اللاعب الأرجنتيني قريبًا في ظل حاجتهم له.
وتحدث اللاعب من قبل عن ريال مدريد، حيث أكد إنه كان لديه فرصة الانضمام للملكي لكنه قرر ألا يستغلها عندما كان أصغر عمرًا.