أخبار الانتقالات - التنافس على ضم كين يشتعل وخليفة زيدان في مدريد

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية عديدة فنادي إنتر غير مستعد للتخلي عن خدمات اللاعب الأرجنتيني قريبًا في ظل حاجتهم له.

وتحدث اللاعب من قبل عن ريال مدريد، حيث أكد إنه كان لديه فرصة الانضمام للملكي لكنه قرر ألا يستغلها عندما كان أصغر عمرًا.

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