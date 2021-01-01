كشفت تقارير صحفية اليوم عن راتب النجم دافيد ألابا نجم مدافع بايرن ميونخ الألماني الجاري في صفوف ريال مدريد حال تمت الصفقة بين اللاعب والنادي الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت"، والذي أكد أن اللاعب اتفق مع ريال مدريد على راتبه وكافة تفاصيل عقده هناك.

وأوضح الصحفي أن راتب اللاعب النمساوي في ريال مدريد سيكون نفس راتب قائد الفريق سيرخيو راموس، الذي لم يجدد تعاقده بعد.