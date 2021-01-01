أخبار الانتقالات: إبراهيموفيتش يجدد عقده مع ميلان ومانشستر سيتي يعلق مفاوضات ميسي

مانشستر سيتي يعلق مفاوضاته مع ميسي
أكدت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر سيتي ستوقف مفاوضاتها ومحاولتها، للتعاقد مع ليونيل ميسي لاعب برشلونة، في الفترة القادمة.
وارتبط البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف فريقه، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام بالتعاقد معه من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا، فإن مانشستر سيتي قرر تعليق المفاوضات مع ميسي، حتى يعلن اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، رحيله عن برشلونة بشكل رسمي.
انسحاب ليفربول من صفقة إبراهيما كوناتي
أوضحت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ليفربول، انسحبت وأوقفت المفاوضات مع لايبزيج الألماني، بشأن التعاقد مع مدافع الفريق إبراهيما كوناتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان ليفربول قد ارتبط بالتعاقد مع المدافع الفرنسي صاحب الـ 21 عامًا، قبل أن تشير التقارير إلى دخول مانشستر يونايتد في الصفقة، خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة إكسبريس الإنجليزية، فإن ليفربول أخبر إدارة لايبزيج انسحابه من المفاوضات بشأن ضم كوناتي.
ويلفيرد زاها يعود على رادار آرسنال
أفادت تقارير صحفية، إلى أن الإيفواري ويلفيرد زاها، نجم كريستال بالاس، عاد إلى دائرة اهتمامات آرسنال، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب موقع 90min، فإن آرسنال بدأ في متابعة اللاعب صاحب الـ 28 عامًا، لتدعيم هجومه في الموسم المقبل، خاصة في ظل الأنباء التي أشارت إلى اقتراب رحيل ألكساندر لاكازيت مهاجم الفريق.
بايرن ميونخ يؤكد رحيل بواتينج بنهاية الموسم
أكدت إدارة بايرن ميونخ، رحيل مدافع الفريق جيروم بواتينج، بنهاية الموسم الحالي، وعدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين لفترة أخرى.
وبحسب شبكة سكاي سبورت، فإن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق البافاري، شدد على نهاية رحلة بواتينج مع الفريق، وعدم تقديم عرضًا جديدًا له ورحيله عن الفريق بنهاية الموسم.
ويسعى الفريق البافاري، إلى تجديد دماء الخط الخلفي للفريق، وبالفعل نجح في التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.
آرسنال يتمسك بتوريرا رغم رغبة اللاعب في الرحيل
أفادت تقارير صحفية، إلى تمسك الجهاز الفني لنادي آرسنال، بقيادة ميكيل آرتيتا، باللاعب لوكاس توريرا، والمعار إلى أتلتيكو مدريد خلال الموسم الحالي.
وطلب اللاعب الأوروجوياني من إدارة آرسنال، السماح له بالرحيل إلى بوكا جونيور ليكون بجوار والده، بعد وفاة والدته في الشهر الماضي.
وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، متمسك باللاعب صاحب الـ 25 عامًا، حتى النفس الأخير ولا يريد التفريط فيه وتركه يرحل إلى بوكا جونيورز.
تشيلسي يجهز عرضًا ضخمًا لاستعادة لوكاكو
أشارت تقارير صحفية، إلى تجهيز إدارة تشيلسي عرضًا ماليًا ضخمًا، ستقدمه إلى إدارة إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للتعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم النيراتزوري.
وارتبط تشيلسي بالتعاقد مع لوكاكو خلال الصيف المقبل، في حال فشل التعاقد مع الهدف الأول للفريق، إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة الفريق الإنجليزي، تنوي تقديم 100 مليون يورو، لإنتر لإقناعه بالتخلي عن المهاجم صاحب الـ 27 عامًا.
إبراهيموفيتش يدخل في مفاوضات مع ميلان لتجديد عقده
كشفت تقارير صحفية، عن دخول زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان مع إدارة فريقه في مفاوضات لتجديد عقد المهاجم السويدي، ليستمر داخل صفوف الروسونيري.
وبحسب شبكة بي بي سي سبورت، فإن زلاتان إبراهيموفيتش، دخل في مفاوضات مع الفريق الإيطالي، لتجديد العقد لمدة موسم آخر، قبل أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
وظهر المهاجم صاحب الـ 39 عامًا، مع فريقه هذا الموسم بشكل مميز، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، وبحسب بي بي سي سيكون جاهزًا لموسمًا جديدًا مع العملاق الإيطالي.