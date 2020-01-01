أخبار الانتقالات: أوزيل يسعى لليوفي وميسي منفتح للعب في الدوري الأمريكي

لا يعتقد ليونيل ميسي أن برشلونة سيكون قادرًا على تحمل تكاليف إعادة نيمار إلى النادي.

منذ انتقاله برقمًا قياسيًا عالميًا بقيمة 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، ارتبط نيمار باستمرار بالعودة إلى الكامب نو ولم الشمل مع ميسي.

لكن مثل هذه الخطوة لم تؤت ثمارها بعد، ومع الصعوبات المالية الحالية لبرشلونة، يبدو أن عودة قصة نيمار ما زالت بعيدة المنال.