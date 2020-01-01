أخبار الانتقالات: أوزيل يسعى لليوفي وميسي منفتح للعب في الدوري الأمريكي

ميسي يقتل حلم عودة نيمار
لا يعتقد ليونيل ميسي أن برشلونة سيكون قادرًا على تحمل تكاليف إعادة نيمار إلى النادي.
منذ انتقاله برقمًا قياسيًا عالميًا بقيمة 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، ارتبط نيمار باستمرار بالعودة إلى الكامب نو ولم الشمل مع ميسي.
لكن مثل هذه الخطوة لم تؤت ثمارها بعد، ومع الصعوبات المالية الحالية لبرشلونة، يبدو أن عودة قصة نيمار ما زالت بعيدة المنال.
ميلان واثق من بقاء دوناروما
ميلان واثق من إبرام صفقة لإبقاء الحارس جيانلويجي دوناروما في النادي.
ذكرت صحيفة Corriere della Sera أن هناك اهتمامًا كبيرًا باللاعب الشاب من عديد الأندية الكبرى، لكن ميلان يشعر بأنه سيبقى بالنادي.
أوزيل يسعى للانتقال إلى يوفنتوس!
نجم آرسنال يتطلع للانتقال إلى إيطاليا
عُرض مسعود أوزيل على يوفنتوس - وفقًا لموقع توتوسبورت.
كان وكيل لاعب خط وسط آرسنال على اتصال مع العمالقة الإيطاليين بشأن صفقة انتقال مجانية محتملة في عام 2021.
سيغادر أوزيل ملعب الإمارات بدون مقابل عند انتهاء عقده الصيف المقبل، بعد أن همشه ميكيل أرتيتا من تشكيلة الجانرز.
ميسي متشوق للعب في الدوري الأمريكي
قال نجم برشلونة ليونيل ميسي إن الانتقال المحتمل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم سيثير إعجابه، لكنه وعد بأنه لن يتحدث إلى أندية أخرى بشأن الانتقال حتى ينتهي الموسم الحالي.
بعد الفشل في تأمين خروجه من الكامب نو خلال الصيف والآن في الموسم الأخير من عقده الحالي مع النادي، لا يزال ميسي مرتبطًا بانتقال محتمل بعيدًا عن إسبانيا.
تم وصف مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على أنهما الوجهتان الأكثر احتمالا مع استمرار اهتمام الأرجنتيني باستكشاف خياراته.
مانشستر يونايتد يقلل من اهتمامه بألابا
قلل مانشستر يونايتد من اهتمامه بمدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا، وفقًا لصحيفة أتليتيك.
كان الشياطين الحمر مرتبطين بقوة باللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي من المقرر أن ينضم إلى مجموعة اللاعبين المجانيين بعد رفض تمديد العقد في أليانز أرينا.
ومع ذلك، فإن يونايتد غير مستعد لمطابقة متطلبات الأجور المرتفعة لألابا، حيث يتم الآن مناقشة ريال مدريد باعتباره وجهته التالية على الأرجح.
أتلتيكو مدريد يراقب نجم تشيلسي
أجرى أتلتيكو مدريد محادثات للتعاقد مع ظهير تشيلسي ماركوس ألونسو، وفقًا لصحيفة إندبندنت.
يتطلع العملاق الإسباني إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى صفقةMarcos Alonso إعارة أولية حيث يسعى دييجو سيميوني إلى تعزيز صفوفه الدفاعية في النصف الثاني من الموسم.
تشيلسي مستعد لرحيل ألونسو، حيث يتقدم بن تشيلويل وإيمرسون بالمييري حاليًا على الإسباني في الترتيب.
بوتشيتينو يريد ميسي في باريس
يريد ماوريسيو بوتشيتينو إحضار ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان عندما ينضم إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان.
من المقرر أن يؤكد المدرب الأرجنتيني كقائد باريس سان جيرمان الجديد قريبًا بعد إقالة توماس توخيل، وهو حريص على جذب مواطنه الأرجنتيني بعيدًا عن برشلونة.
ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لنجم بايرن ميونخ
ريال مدريد يقود السباق للتعاقد مع ألابا مدافع بايرن ميونخ، وفقا لأتلتيك.
لا يزال مانشستر يونايتد وليفربول في المطاردة، لكن النادي الملكي مستعد لتقديم عقد وافٍ لتأمين توقيع النمساوي.
مفاجأة .. برشلونة سيدفع حوالي 20 مليون يورو من أجل بيدري
كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن بيدري لاعب وسط برشلونة سيكلف خزائن النادي حوالي 10 ملايين يورو هذا الموسم في ظل ظروف اقتصادية ليست بالمثالية.
المفاجأة التي أعلنت عنها صحيفة سبورت اليوم أن اللاعب لن يكون مقابل نصف مليون يورو فقط كما يقال، بل إن الإضافات ستجعل قيمة الصفقة تتجاوز الـ 10 ملايين يورو.
في الواقع، إذا تم استيفاء جميع المتغيرات الموجودة في عقد متوسط الميدان الشاب بيدري فإنه في تلك الحالة سيحصل ناديه السابق لاس بالماس على أكثر من 20 مليون يورو.
تشيلسي ينافس ريال مدريد على هالاند
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن تشيلسي قد وضع التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند كأولوية قصوى في الصيف المقبل.
وبحسب الأنباء فإن ريال مدريد أيضًا من ضمن من سيحاولون الظفر بالدولي النرويجي في تلك الفترة، ما يؤكد أن الصراع سيكون على أشده في صيف 2021 بين عمالقة أوروبا من أجل هداف أسود الفيستيفاليا.