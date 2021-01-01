أخبار الانتقالات - أنشيلوتي بديل زيدان وسعر خرافي للتخلي عن حكيمي

مانشستر سيتي يطلب سيرجيو روبيرتو
مصير هازارد في ريال مدريد
80 مليون للتخلي عن حكيمي
حسب كوريري ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان لن يقبل بالتخلي عن لاعبه المغربي أشرف حكيمي بأقل من 80 مليون يورو.
أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي وآرسنال وريال مدريد أبدوا اهتمامهم بضم اللاعب ولكن إنتر لن يتخلى عنه بسهولة.
أنشيلوتي بديلًا لزيدان؟
أكدت كادينا سير أن ريال مدردي وضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضمن خياراته لتوعيض رحيل زين الدين زيدان.
زيدان رحل عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم لتضع الصحافة أنطونيو كونتي وماوريسيو بوتشيتينو وراؤول جونزاليس كبدلاء له قبل أن يتم طرح اسم أنشيلوتي.
أنشيلوتي درب ريال مدريد في وقت سابق وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب 13 عامًا.
راتب ضخم لدوناروما من برشلونة
حسب توتو ميركاتو، فإن برشلونة عرض راتب 10 ملايين يورو سنوياً على جانلويجي دوناروما مع عقد لمدة خمس سنوات للحصول على خدماته الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده مع إيه سي ميلان.
برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات دوناروما مع وجود يوفنتوس وباريس سان جيرمان ولكنهما لم يتواصلا مع وكيل أعماله.
لابورتا يلمح لاستمرار كومان
أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن المحادثات مع المدير الفني للنادي الكتالوني رونالد كومان تسير على ما يرام، في ظل الحديث عن احتمالية رحيله قبل بداية الموسم الجديد.
وفي الفترة الماضية زاد الحديث عن رحيل المدير الفني الهولندي بعد خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني، بل وحلوله ثالثًا على مستوى جدول الترتيب خلف أتلتيكو وريال مدريد.
التفاصيل .. لا تشافي ولا غيره .. لابورتا يعطي مؤشرًا لاستمرار كومان مع برشلونة
برشلونة يعلن ثاني صفقاته الصيفية
أعلن نادي برشلونة عن ضم المدافع الإسباني إيريك جارسيا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي.
التفاصيل .. برشلونة يعلن ثاني الصفقات بضم جارسيا مجانًا