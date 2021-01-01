أخبار الانتقالات | أمل بيانيتش الأخير وإشبيلية يعاند تشيلسي

قال "كالتشيو ميركاتو" إن جيانلوكا سكاماكا لن ينتقل إلى صفوف إنتر أو يوفنتوس، ولكن إلى كالياري.

وتوصل كالياري لاتفاق مع ساسوولو لاستعارة اللاعب بحسب التقرير، وحق شراء مقابل 26 مليون يورو.