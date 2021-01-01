أخبار الانتقالات | أسباب رفض لويز ريال مدريد ولينجارد مستمر في مانشستر

أوضحت "تايمز" أن مفاوضات تشيلسي مع لاعبه أنطونيو روديجر من أجل تمديد عقده قد تعطلت في الأيام الأخيرة.

وينتهي عقد الألماني بحلول نهاية الموسم، ويحظى باهتمام من قبل ريال مدريد وباريس سان جيرمان بحسب مصادر "جول".