أخبار الانتقالات | آرسنال يطارد ستيرلينج ووجهة نونو المقبلة

رسمياً | سباليتي مدرباً لنابولي
أعلن نابولي تعيين لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر السابق، على رأس الجهاز الفني للفريق.
المدرب الإيطالي سيحل محل جينارو جاتوزو المُغادر إلى فيورنتينا، وسيوقع عقداً لعامين مع فريق الجنوب.
أتلتيكو يرفض عرض مانشستر من أجل فيليكس
بحسب "موندو"، رفض أتلتيكو مدريد عرضاً ضخماً من مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجمه الشاب جواو فيليكس.
العرض بحسب الصحيفة وصل إلى 136 مليون يورو، ولكن النادي الإسباني رفض التفريط في صانع الألعاب البرتغالي.
جارسيا يؤكد الانتقال إلى برشلونة
أكد إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، انتقاله إلى صفوف برشلونة بنهاية الموسم عقب انتهاء عقده الحالي.
المدافع الشاب قال مع "موفيستار": قرار شجاع الانتقال لصفوف برشلونة".
ليستر يطارد نجم سيلتيك
أوضح نيكولو شيرا أن ليستر سيتي هو أكثر المهتمين بخدمات سيلتيك المتألق أودسون إدوارد.
اللاعب عقده ينتهي في يونيو 2022 ولكن مفاوضات التمديد مع سيلتيك توقفت.
إيمرسون يرحب ببرشلونة
نقلت "eldesmarque" تصريحات عن إيمرسون رويال، ظهير ريال بيتيس، رحب فيها بالعودة لصفوف برشلونة بعد الإشاعات الأخيرة.
اللاعب البرازيلي إن من الجيد للاعب الكرة أن يحظى بالتقدير من فريق مثل برشلونة وأنه سعيد لأنه الفريق الذي حلم به دوماً.
باريس سان جيرمان لن يضم فلورينزي
أوضح فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان قرر عدم ضم أليساندرو فلورينزي بصورة نهائية.
الدولي الإيطالي لعب مُعاراً مع الفرنسيين من روما الموسم الماضي، ولكن بي إس جي لن يفعل خيار الشراء بحسب رومانو.
نونو نحو الدوري الإيطالي
"كالتشيو ميركاتو" قال إن مدرب وولفرهامبتون السابق نونو سانتو قد يخلف سيموني إنزاجي في تدريب لاتسيو.
المدرب البرتغالي ضمن مجموعة من المرشحين مثل سينيسا ميهايلوفيتش وفيتشينزو إيطاليانو مرشحون لخلافة الذاهب لقيادة إنتر.
سبورتينج يضم جواو ماريو نهائياً
الصحفي بيدرو ألميدا أكد أن سبورتينج لشبونة بطل البرتغال قد ضم نهائياً جواو ماريو من صفوف إنتر.
اللاعب عاد مُعاراً الصيف الماضي للفريق البرتغالي، وألميدا يقول إنه انضم نهائياً مقابل 8 مليون يورو.
آرسنال يستهدف ستيرلينج
بحسب "ديلي ميل"، يحاول آرسنال استغلال وضعية رحيم ستيرلينج مع مانشستر سيتي والتحرك لضمه الصيف المقبل.
الدولي الإنجليزي فقد مكانه في التشكيل الأساسي لسيتي، مما قد يشجعه على البحث عن فريق آخر، وآرسنال يريد استغلال الوضع.