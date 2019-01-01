تعرف على مباريات ونتائج الإمارات في كأس آسيا 2019

تعرف على الخريطة الكاملة لمباريات ونتائج منتخب الإمارات في كأس آسيا 2019

أبانوب صفوت | فيسبوك

يستعد منتخب الإمارات لاستضافة مسابقات أمم آسيا 2019 على أرضه ووسط جمهوره وهو يهدف إلى استغلال هذين العاملين من أجل كتابة التاريخ وتحقيق أول لقب في التاريخ بعد أن فشلوا في الفوز ولو مرة واحدة حتى الآن.

ويعود أبرز إنجازات الأبيض في هذه البطولة إلى عام 1996 عندما حصل المنتخب الإماراتي على المركز الثاني، ومن بعده نسخة 2015 في أستراليا والتي نجح فيها في الظفر بالمركز الثالث بعد التفوق على المنتخب العراقي بثلاثة أهداف لهدفين سجلهما خليل "هدفين" ومبخوت "هدف".

وبالنسبة لقرعة مجموعات كأس آسيا 2019، وقع المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى التي تضم كل من الهند، تايلاند والبحرين.

وفي هذا التقرير نُقدم لكم دليلاً كاملاً عن الأجندة المستقبلية لمنتخب الإمارات، وسنستعرض كذلك طريقه نحو كأس آسيا 2019، وما هي المباريات التحضيرية التي خاضها من أجل الاستعداد للمسابقة؟

مباريات الإمارات التحضيرية لكأس آسيا 2019

لعب المنتخب الإماراتي العديد من المباريات منذ شهر اغسطس الماضي وذلك في إطار استعداداته لكأس آسيا 2019 قام فيها بمواجهة بعض المنتخبات اللاتينية والآسيوية ومنتخب أوروبي وحيد.

وفاز الأبيض في مباراتين، تلقى هزيمتين وتعادل في ثلاث مباريات في سبع وديات خاضها المنتخب في أخر أربعة شهور.

نتائج المباريات التحضيرية للإمارات لكأس آسيا 2019:

المباراة الموعد النتيجة أندورا - الإمارات 18 أغسطس 2018 ميلادياً،

7 ذي القعدة 1439 هجرياً 0-0 ترينداد وتوباغو - الإمارات 6 سبتمبر 2018 ميلادياً،

26 ذي الحجة 1439 هجرياً 0-2 الإمارات - لاوس 11 سبتمبر 2018 ميلادياً،

1 محرم 1440 هجرياً 0-3 الإمارات - هندوراس 11 أكتوبر 2018 ميلادياً،

2 صفر 1440 هجرياً 1-1 الإمارات - فنزويلا 16 أكتوبر 2018 ميلادياً،

7 صفر 1440 هجرياً 2-0 الإمارات - بوليفيا 16 نوفمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الأول 1440 هجرياً 0-0 الإمارات - اليمن 20 نوفمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1440 هجرياً 0-2 الإمارات - الكويت 28 ديسمبر 2018 ميلادياً،

21 ربيع الأول 1440 هجرياً لم تُلعب بعد

كيف وصلت الإمارات لكأس آسيا 2019؟

تأهل المنتخب الإماراتي إلى كأس آسيا 2019 بصفته البلد المستضيف للمسابقة وبعد أن حل ثانياً في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أمم آسيا والمرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2018 معاً.

وحصل الأبيض في المركز الثاني خلف الأخضر السعودي بعد حصولهم على 17 نقطة وتلقي خسارة وحيدة طيلة مباريات التصفيات كانت أمام المتصدر بنتيجة هدفين لهدف.

نتائج مباريات الإمارات في التصفياتا المؤهلة لكأس العالم 2018 وأمم آسيا 2019:

المباراة الموعد النتيجة تيمور الشرقية - الإمارات 16 يونيو 2015 ميلادياً،

29 شعبان 1436 هجرياً 1-0 الإمارات - ماليزيا 3 سبتمبر 2015 ميلادياً،

19 ذي القعدة 1436 هجرياً 0-10 فلسطين - الإمارات 8 سبتمبر 2015 ميلادياً،

24 ذي القعدة 1436 هجرياً 0-0 السعودية - الإمارات 8 أكتوبر 2015 ميلادياً،

25 ذي الحجة 1436 هجرياً 1-2 الإمارات - تيمور الشرقية 12 نوفمبر 2015 ميلادياً،

30 محرم 1437 هجرياً 0-8 ماليزيا - الإمارات 17 نوفمبر 2015 ميلادياً،

5 صفر 1437 هجرياً 2-1 الإمارات - فلسطين 24 مارس 2016 ميلادياً،

15 جمادى الأولى 1437 هجرياً 0-2 الإمارات - السعودية 29 مارس 2016 ميلادياً،

20 جمادي الأولى 1439 هجرياً 1-1

ترتيب الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وأمم آسيا 2019:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السعودية 8 6 2 0 28 4 +24 20 2 الإمارات 8 5 2 1 24 4 +21 17 3 فلسطين 8 3 3 2 22 6 +16 12 4 ماليزيا 8 1 1 6 3 30 -27 4 5 تيمور الشرقية 8 0 2 6 2 36 -34 2

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مباريات المنتخب الإماراتي في كأس آسيا 2019

من المُقرر أن يستهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة بمواجهة البحرين، قبل أن يواجه الهند ويختتم مباريات المجموعة بملاقاة تايلاند وذلك على النحو الآتي:

مباريات الإمارات في كأس آسيا 2019: