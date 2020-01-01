جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30 مايو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 30 مايو 2020 في الدوري الألماني وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بدأت عجلة كرة القدم تعود من جديد منذ منتصف مايو الجاري، وذلك بعودة الدوري الألماني الذي شجع بقية الدوريات الكبرى على اتخاذ قرار العودة، باستثناء الفرنسي الذي ألغي.

تتواصل اليوم مباريات الجولة 29 من الدوري الألماني، وسيقابل هيرتا برلين صاحب المركز العاشر أوجسبورج صاحب المركز 12، كما سيستضيف ماينز المتواجد في المركز 15 هوفنهايم السابع، وسيواجه فيردر بريمين قبل الأخير شالكه التاسع، أما آخر مباراة فستدمع بين بايرن ميونخ صاحب المركز الأول فورتونا دوسلدورف.

في دوري الدرجة الثانية الألماني ، سيواجه ساند هاوزن هانوفر، وكارلسروه سانت باولي، ونورنبيرج بوخوم، فيما سيستضيف هوليستن كيل أرمينيا بيليفيلد

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 30 مايو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم السبت 30 مايو "30-5-2020":

الدوري الألماني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 شالكه - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1 فولفسبورج - آينتراخت فرانكفورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 2 ماينز - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 بايرن ميونخ - فورتونا دوسلدورف 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1