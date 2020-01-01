جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21..

تمكن ليفربول من حسم نسخة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بدون منافسة تذكر وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، مانشستر سيتي، في موسم كان استثنائيًا للغاية نتيجة لما عاناه العالم من تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل المسابقة تتوقف من مارس وحتى يونيو، وتنتهي في نهايات يوليو 2020.

الآن تبدأ نسخة 2020-2021، حيث يدافع ليفربول عن لقبه أمام كوكبة من الفرق التي دعمت صفوفها بصورة مثالية في سوق الانتقالات، وعلى رأسها السيتي ومانشستر يونايتد وحتى آرسنال وتوتنهام وبالطبع صاحب الميركاتو الأكبر والأقوى على مستوى العالم أجمع، تشيلسي.

عدد من الصراعات يمكن رؤيتها سنويًا في البريميرليج، ما بين درع البطولة نفسه والصراع المثير دومًا على المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب صراع الهبوط الذي لا يخلو دومًا من ندية ومتعة كبيرتين.

المزيد من الفرق

يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

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وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جميع مباريات جولات الدوري الإنجليزي.

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة:

المباراة الموعد النتيجة الملعب نيوكاسل - تشيلسي السبت 21 نوفمبر 2020،

14:30 مصر، 15:30 السعودية سانت جيمس أستون فيلا - برايتون السبت 21 نوفمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية فيلا بارك توتنهام - مانشستر يونايتد السبت 21 نوفمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية توتنهام مانشستر يونايتد - وست بروميتش السبت 21 نوفمبر 2020،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أولد ترافورد فولهام - إيفرتون الأحد 22 نوفمبر 2020،

14:00 مصر، 15:00 السعودية كرافين كوتاج شيفيلد يونايتد - وست هام الأحد 22 نوفمبر 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية برامول لين ليدز يونايتد - آرسنال الأحد 22 نوفمبر 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية إيلاند رود ليفربول - ليستر سيتي الأحد 22 نوفمبر 2020،

21:15 مصر، 22:15 السعودية أنفيلد بيرنلي - كريستال بالاس الإثنين 23 نوفمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية تيرف مور وولفرهامبتون - ساوثامبتون الإثنين 23 نوفمبر 2020،

22:00 مصر، 23:00 السعودية مولينيو

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب برايتون - بيرنلي الجمعة 6 نوفمبر 2020 0-0 فالمر ساوثامبتون - نيوكاسل الجمعة 6 نوفمبر 2020 0-2 سانت ماري إيفرتون - مانشستر يونايتد السبت 7 نوفمبر 2020 3-1 جوديسون بارك كريستال بالاس - ليدز يونايتد السبت 7 نوفمبر 2020 1-4 سلهرست بارك تشيلسي - شيفيلد يونايتد السبت 7 نوفمبر 2020 1-4 ستافمفورد بريدج وست هام - فولهام السبت 7 نوفمبر 2020 0-1 ستاد لندن وست بروميتش - توتنهام الأحد 8 نوفمبر 2020 1-0 هاوثورنز ليستر سيتي - وولفرهامبتون الأحد 8 نوفمبر 2020 0-1 كينج باور مانشستر سيتي - ليفربول الأحد 8 نوفمبر 2020 1-1 ملعب الاتحاد آرسنال - أستون فيلا الأحد 8 نوفمبر 2020 3-0 ملعب الإمارات

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب وولفرهامبتون - كريستال بالاس الجمعة 30 أكتوبر 2020 0-2 مولينيو شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي السبت 31 أكتوبر 2020 1-0 برامول لين بيرنلي - تشيلسي السبت 31 أكتوبر 2020 3-0 تيرف مور ليفربول - وست هام السبت 31 أكتوبر 2020 1-2 أنفيلد أستون فيلا - ساوثامبتون الأحد 1 نوفمبر 2020 4-3 فيلا بارك نيوكاسل - إيفرتون الأحد 1 نوفمبر 2020 1-2 سانت جيمس بارك مانشستر يونايتد - آرسنال الأحد 1 نوفمبر 2020 1-0 أولد ترافورد توتنهام - برايتون الأحد 1 نوفمبر 2020 1-2 ستاد توتنهام فولهام - وست بروميتش الإثنين 2 نوفمبر 2020 0-2 كرافين كوتاج ليدز يونايتد - ليستر سيتي الإثنين 2 نوفمبر 2020 4-1 إيلاند رود

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب أستون فيلا - ليدز يونايتد الجمعة 23 أكتوبر 2020 3-0 فيلا بارك وست هام - مانشستر سيتي السبت 24 أكتوبر 2020 1-1 لندن الأولمبي فولهام - كريستال بالاس السبت 24 أكتوبر 2020 2-1 كرافين كوتاج مانشستر يونايتد - تشيلسي السبت 24 أكتوبر 2020 0-0 أولد ترافورد ليفربول - شيفيلد يونايتد السبت 24 أكتوبر 2020 1-2 أنفيلد ساوثامبتون - إيفرتون الأحد 25 أكتوبر 2020 0-2 سانت ماري وولفرهامبتون - نيوكاسل الأحد 25 أكتوبر 2020 1-1 مولينيو آرسنال - ليستر سيتي الأحد 25 أكتوبر 2020 1-0 الإمارات برايتون - وست بروميتش الإثنين 26 أكتوبر 2020 1-1 فالمر بيرنلي - توتنهام الإثنين 26 أكتوبر 2020 1-0 تيرف مور

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيفرتون - ليفربول السبت 17 أكتوبر 2020 2-2 جوديسون بارك تشيلسي - ساوثامبتون السبت 17 أكتوبر 2020 3-3 ستامفورد بريدج مانشستر سيتي - آرسنال السبت 17 أكتوبر 2020 0-1 الاتحاد نيوكاسل - مانشستر يونايد السبت 17 أكتوبر 2020 4-1 سانت جيمس شيفيلد يونايتد - فولهام الأحد 18 أكتوبر 2020 1-1 برامول لين كريستال بالاس - برايتون الأحد 18 أكتوبر 2020 1-1 سيلهرست بارك توتنهام - وست هام الأحد 18 أكتوبر 2020 3-3 توتنهام ليستر سيتي - أستون فيلا الأحد 18 أكتوبر 2020 1-0 كينج باور وست بروميتش - بيرنلي الإثنين 19 أكتوبر 2020 0-0 ذا هاوثرنس ليدز يونايتد - وولفرهامبتون الإثنين 19 أكتوبر 2020 1-0 إيلاند رود

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب تشيلسي - كريستال بالاس السبت 3 أكتوبر 2020 0-3 ستامفورد بريدج إيفرتون - برايتون السبت 3 أكتوبر 2020 2-4 جوديسون بارك ليدز يونايتد - مانشستر سيتي السبت 3 أكتوبر 2020 1-1 إيلاند رود نيوكاسل - بيرنلي السبت 3 أكتوبر 2020 1-3 سانت جيمس ساوثامبتون - وست بروميتش الأحد 4 أكتوبر 2020 0-2 سانت ماري ليستر سيتي - وست هام الأحد 4 أكتوبر 2020 3-0 كينج باور آرسنال - شيفيلد يونايتد الأحد 4 أكتوبر 2020 1-2 الإمارات وولفرهامبتون - فولهام الأحد 4 أكتوبر 2020 0-1 مولينيو مانشستر يونايتد - توتنهام الأحد 4 أكتوبر 2020 6-1 أولد ترافورد أستون فيلا - ليفربول الأحد 4 أكتوبر 2020 2-7 فيلا بارك

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة:

المباراة الموعد النتيجة الملعب برايتون - مان يونايتد السبت 26 سبتمبر 2020 3-2 فالمر كريستال بالاس - إيفرتون السبت 26 سبتمبر 2020 2-1 سيلهورست بارك وست بروميتش - تشيلسي السبت 26 سبتمبر 2020 3-3 هاوثرنس بيرنلي - ساوثامبتون السبت 26 سبتمبر 2020 1-0 تيرف مور شيفيلد يونايتد- ليدز يونايتد الأحد 27 سبتمبر 2020 1-0 برامال توتنهام - نيوكاسل الأحد 27 سبتمبر 2020 1-1 ستاد توتنهام مانشستر سيتي - ليستر سيتي الأحد 27 سبتمبر 2020 5-2 الإتحاد وست هام - ولفرهامبتون الأحد 27 سبتمبر 2020 0-4 ستاد لندن فولهام - أستون فيلا الأثنين 28 سبتمبر 2020 3-0 كرافن ليفربول - آرسنال الأثنين 28 سبتمبر 2020 3-1 أنفيلد

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيفرتون - وست بروميتش السبت 19 سبتمبر 2020 2-5 جوديسون بارك ليدز يونايتد - فولهام السبت 19 سبتمبر 2020 3-4 إيلاند رود مانشستر يونايتد - كريستال بالاس السبت 19 سبتمبر 2020 3-1 أولد ترافورد آرسنال - وست هام السبت 19 سبتمبر 2020 1-2 الإمارات ساوثامبتون - توتنهام الأحد 20 سبتمبر 2020 5-2 سانت ماري نيوكاسل - برايتون الأحد 20 سبتمبر 2020 3-0 سانت جيمس تشيلسي - ليفربول الأحد 20 سبتمبر 2020 2-0 ستامفورد بريدج ليستر سيتي - بيرنلي الأحد 20 سبتمبر 2020 2-4 كينج باور أستون فيلا - شيفيلد يونايتد الإثنين 21 سبتمبر 2020 0-1 فيلا بارك وولفرهامبتون - مانشستر سيتي الإثنين 21 سبتمبر 2020 3-1 مولينيو

مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب فولهام - آرسنال السبت 12 سبتمبر 2020 3-0 كرافين كوتاج مانشستر سيتي - أستون فيلا تأجلت - الاتحاد بيرنلي - مانشستر يونايتد تأجلت - تيرف مور كريستال بالاس - ساوثامبتون السبت 12 سبتمبر 2020 0-1 سلهرست بارك ليفربول - ليدز يونايتد السبت 12 سبتمبر 2020 3-4 أنفيلد وست هام - نيوكاسل السبت 12 سبتمبر 2020 2-0 لندن الأولمبي وست بروميتش - ليستر سيتي الأحد 13 سبتمبر 2020 3-0 ذا هاوثرنس توتنهام - إيفرتون الأحد 13 سبتمبر 2020 1-0 توتنهام شيفيلد - وولفرهامبتون الإثنين 14 سبتمبر 2020 2-0 برامول لين برايتون - تشيلسي الإثنين 14 سبتمبر 2020 3-1 فالمر

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 2 لتكون قناة البريميرليج.

كما يمكنك متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول ويبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

ترتيب الدوري الإنجليزي