مواعيد مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات السبت في مختلف البطولات، الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الإسباني وغيرهم..

عمر خليل

ينطلق السبت الكروي وتنطلق معه رائحة كرة القدم حول العالم، في يوم مليء بالمباريات الهامة على مختلف الأصعدة في كل دول العالم، الأوروبية منها والآسيوية والإفريقية، فيستعد عشاق كرة القدم للجلوس أمام التلفاز والتنقل بين المواجهات التي لا تنتهي الإثارة فيها في هذا اليوم.

ولا توجد بداية أفضل من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والسبت الممتاز الذي لا تتوقف الإثارة فيه، عندما يفتتحه مانشستر سيتي بمواجهة أستون فيلا على ملعب الاتحاد، وكانت الجولة العاشرة قد افتتحت مساء الجمعة بتحقيق ليستر سيتي فوزًا هو الأكبر في تاريخ البطولة بتسعة أهداف نظيفة على ساوثامبتون في ملعب الأخير.

ثم ننتقل إلى جنة كرة القدم، والتي يحل فيها يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على ليتشي، إلا أن اليوفي يدخل هذه المباراة التي تُفتتح بها الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وهو يفتقد أهم عنصر لديه، إنه كريستيانو رونالدو، والذي تم استبعاده من قائمة المباراة بسبب الإصابة.

ومن اليوفي وليتشي إلى المنافس العنيد إنتر ميلان والذي سيتقبل الفريق المميز بارما على ملعب جيوزيبي مياتزا بعد نهاية مباراة السيدة العجوز، في مباراة تسعى فيها كتيبة أنطونيو كونتي لمواصلة ملاحقة كتيبة ماوريسيو ساري والفارق بينهما نقطة واحدة في جدول ترتيب الكالتشيو.

وفي نفس الأثناء ستكون ألمانيا متأهبة للغاية، إذ أن اليوم هو موعد ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه، المباراة المقرر لها في ملعب فيلتنيس آرينا معقل الرويال بلوز، في الوقت نفسه سيكون بايرن ميونخ في تحدي أمام الصاعد حديثًا يونيون برلين في ملعب الأليانز آرينا.

الليجا أيضًا تُسجل وجودها في هذا السبت العظيم، عندما يلتقي أتليتيكو مدريد بأتليتيك بلباو في ملعب الواندا ميتروبوليتانو، وعين كتيبة دييجو سيميوني التي لا تتوقف سهام الانتقادات عنها، على تحقيق انتصار يُقربه أكثر وأكثر من المتصدر برشلونة ووصيفه ريال مدريد، لا سيما وبعد التعادل المخيب للآمال الأسبوع الماضي مع فالنسيا بهدف لكل منهما.

ونعود من جديد إلى منافسات البريميرليج، فتستعد كتيبة فرانك لامبارد في تشيلسي إلى مباراة لن تكون بالسهلة أمام بيرنلي العنيد في ملعبه، ويريد لامبارد أن يواصل النتائج الإيجابية التي يُحققها في الآونة الأخيرة وكان آخرها الفوز على أياكس في دوري أبطال أوروبا بهدف في الثواني الأخيرة، والفوز على نيوكاسل بهدف نظيف أيضًا من توقيع ماركوس ألونسو.

ومن هذه المواجهات الأوروبية نطير إلى الدول العربية، ولتكن البداية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يلتقي فيه التعاون بالفيصلي، ثم تأتي قمة اليوم بمباراة الأهلي والحزم، قيمة هذه المباراة تأتي نظرًا لأنها المباراة الأولى لكريستيان جروس وهو على رأس سدة الحكم في قلعة الكؤوس في ولايته الثالثة.

في دوري نجوم قطر، يبدأ السبت بمواجهة السد، المنتشي بالريمونتادا الغير مكتملة على الهلال في دوري أبطال آسيا، أمام الأهلي، ثم نذهب إلى القمة الكبيرة بين الفريقين أصحاب التاريخ والحاضر الكبيرين، الدحيل والغرافة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

مواعيد مباريات السبت 26 أكتوبر 2019: الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - أستون فيلا 13:30 بتوقيت مصر

14:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 بيرنلي - تشيلسي 18:30 بتوقيت مصر

19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي المباراة الموعد القناة الناقلة ليتشي - يوفنتوس 15:00 بتوقيت مصر

16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 إنتر ميلان - بارما 18:00 بتوقيت مصر

19:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة أتليتيكو مدريد - أتليتيك بلباو 21:00 بتوقيت مصر

22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني المباراة الموعد القناة الناقلة شالكه - بوروسيا دورتموند 15:30 بتوقيت مصر

16:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 بايرن ميونخ - يونيون برلين 15:30 بتوقيت مصر

16:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الفيصلي 17:05 بتوقيت مصر

18:05 بتوقيت السعودية KSA SPORTS الحزم - الأهلي 17:10 بتوقيت مصر

18:10 بتوقيت السعودية KSA SPORTS