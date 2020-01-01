جدول مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في عدد من الدوريات المحلية في مختلف أنحاء العالم، ويشهد اليوم الخميس 9 يوليو 2020 مجموعة من المباريات المختلفة.

في الدوري الإنجليزي تُستكمل مباريات الجولة 34 من البطولة بمباراة تجمع إيفرتون أمام ساوثامبتون، ومباراة لنادي بورنموث أمام توتنهام في تمام الساعة السابعة مساءً، ويلتقي أستون فيلا مع مانشستر يونايتد الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني تستمر فعاليات الجولة 35، حيث يلتقي نادي مايوركا مع ليفانتي، ويلتقي إيبار مع ليجانيس الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً يشهد اليوم لقاء يجمع أتلتيك بيلباو أمام إشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

وأيضاً في الدوري الإيطالي تُستكمل مباريات الجولة 31 من البطولة، حيث يشهد اليوم مباراة تجمع نادي سبال مع أودينيزي الساعة 7:30 مساءً، ولقاء لنادي هيلاس فيرونا أمام الإنتر الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الخميس 9 يوليو "9-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - ساوثامبتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5 بورنموث - توتنهام 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 أستون فيلا - مانشستر يونايتد 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - ليفانتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 إيبار - ليجانيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 8 أتلتيك بيلباو - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة سبال - أودينيزي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 هيلاس فيرونا - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم