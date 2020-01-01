جدول مباريات اليوم الخميس 23 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 23 يوليو 2020 في الدوري الإيطالي والدوري السوري والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بعد أسبوع ساخن في الدوريات الأوروبية خاصةً الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ، تهدأ اليوم وتيرة المباريات لكن السخونة ستظل متواجدة.

حسم البريميرليج وتوج ليفربول باللقب، وحسمت الليجا وتوج ريال مدريد باللقب، وقبلهما كان بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني ، ليتبقى دوري واحد من الدوريات الكبرى لم يحسم بعد وهو الدوري الإيطالي .

بالطبع يوفنتوس قريب من الإسكوديتو هذا الموسم، وسيواجه اليوم أودينيزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لكنه حتى الآن يعيش منافسة هدأت وتيرتها مع أتالانتا والإنتر ولاتسيو الذي سيستضيف اليوم كالياري، والذي عاد من توقف الكورونا وكأنه نسي كرة القدم.

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الدوري السوري مشتعل هو الآخر، فالمنافسة على أشدها بين تشرين والوثبة وحطين، وسنكون اليوم على موعد مع جميع مباريات الجولة 25 في نفس التوقيت الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سورية.

استعدادات الأندية السعودية لعودة النشاط لا تتوقف، حيث سيواجه اليوم الدرعية المجزل، وسيقابل التعاون الحزم، وأخيرًا سيستضيف الشعلة السد.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 23 يوليو "23-7-2020":

الدوري السوري - الجولة 25 المباراة الموعد الجيش - جبلة 17:00 سورية، 16:00 مصر تشرين - الاتحاد 17:00 سورية، 16:00 مصر الوثبة - الشرطة 17:00 سورية، 16:00 مصر الوحدة - الفتوة 17:00 سورية، 16:00 مصر النواعير - الكرامة 17:00 سورية، 16:00 مصر الشاحل - الطليعة 17:00 سورية، 16:00 مصر الجزيرة - حطين 17:00 سورية، 16:00 مصر

الدوري الإيطالي - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - يوفنتوس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 لاتسيو - كالياري 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 7

مباريات ودية سعودية المباراة الموعد التعاون - الحزم 19:15 السعودية، 18:15 مصر

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