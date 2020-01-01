جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 في الدوري الإيطالي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

انتهت أمس الخميس المنافسة رسميًا على الدوري الثالث من الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، هو الدوري الإنجليزي الذي ذهب لليفربول للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وذلك بعد أن فاز بايرن ميونخ بالدوري الألماني ، وألغي الدوري الفرنسي وأُعلن باريس سان جيرمان بطلاً له.

تبدأ اليوم مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني ، حيث سيستضيف إشبيلية صاحب المركز الرابع بلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ستبدأ اليوم أيضًا منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي ، وستكون مباراة اليوم بين يوفنتوس البطل والقريب من الحفاظ على اللقب، وليتشي القادم من خسارة ثقيلة على يد ميلان برباعيةٍ لهدف، وموعد المباراة هو الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 يونيو "26-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - ليتشي 21:45 مصر، 22:45 السعودية Setanta Sports Euro Asia

الدوري البرتغالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة بيلينينسيش - سبورتنج لشبونة 20:15 مصر، 21:15 السعودية Sport TV 1 Potugal

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