جدول مباريات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 في الدوري الإيطالي والدوري القطري والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بعد أسبوع ساخن في الدوريات الأوروبية خاصةً الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ، تنخفض اليوم وتيرة المباريات لكن السخونة ستظل متواجدة.

حسم البريميرليج وتوج ليفربول باللقب، وحسمت الليجا وتوج ريال مدريد باللقب، وقبلهما كان بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني ، ليتبقى دوري واحد من الدوريات الكبرى لم يحسم بعد وهو الدوري الإيطالي .

تبدأ اليوم مباريات الجولة 36 من الدوري الإيطالي، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة قوية ستجمع بين ميلان وأتالانتا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

المزيد من الفرق

سيعود الدوري القطري اليوم من جديد بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وستكون مباراة العودة بين الغرافة والعربي الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت الدوحة، فيما سيواجه قطر الريال في تمام الساعة السابعة.

نعود لأوروبا وتحديدًا لفرنسا التي ألغي فيها الدوري الفرنسي، لكن قرر الاتحاد إقامة المباراة النهائية لكأس فرنسا اليوم، وستجمع بين بطل الدوري باريس سان جيرمان وسانت إتيان.

استعدادات الأندية السعودية لعودة النشاط لا تتوقف، حيث سيواجه اليوم الاتحاد ضمك والجبلين الباطن والعربي عفيف، وأخيرًا سيقابل الشباب العدالة.

بدأت وديات الفرق المصرية أيضًا تمهيدًا لعودة الدوري المصري، وسيقابل اليوم إنبي طلائع الجيش، فيما سيظهر الأهلي لأول مرة منذ أشهر عديدة في مباراة ضد سموحة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 23 يوليو "23-7-2020":

الدوري القطري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الغرافة - العربي 16:45 قطر، 15:45 مصر beIN Sports HD قطر - الريان 18:00 قطر، 17:00 مصر beIN Sports HD

كأس فرنسا - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - سانت إتيان 21:10 مصر، 22:10 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري الإيطالي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

استعدادات عودة الدوري السعودي المباراة الموعد الاتحاد - ضمك 19:00 السعودية، 18:00 مصر العربي - عفيف 19:00 السعودية، 18:00 مصر الشباب - العدالة 19:30 السعودية، 18:30 مصر

استعدادات عودة الدوري المصري المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - طلائع الجيش 16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Time Sports HD 2 الأهلي - سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية TV

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