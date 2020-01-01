جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23 مايو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 23 مايو 2020 في الدوري الألماني وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تستمر اليوم الجولة 27 من الدوري الألماني الذي عاد يوم 16 مايو من الأسبوع 26، وسيواجه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بـ54 نقطة، فولفسبورج صاحب المركز السادس بـ39 نقطة، كما سيقابل بايرن ميونخ صاحب المركز الأول بـ58 نقطة، فرانكفورت صاحب المركز 13 برصيد 28 نقطة.

في دوري الدرجة الثانية الألماني سيواجه ساندهاوسين صاحب المركز 15، يان ريجينسبورج صاحب المركز العاشر، كما سيستضيف أوزنابروك الثالث عشر هانوفر الحادي عشر، أما المباراة الأخيرة فستجمع بين دارمشتاد سانت باولي.

سيواجه جانجون سيونجنام في الدوري الكوري الجنوبي، وسيقابل سوون إنشيون يونايتد، كما ستجمع مباراة بين سانجو سانجمو وجوانزو وذلك في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، وفي دوري روسيا البيضاء سيقابل سلوتسك برست، وسيواجه إسلوش مينسك إينيرجنيك والمباراة الأخيرة ستجمع بين فيتيسك دينامو مينسك.

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الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم السبت 23 مايو 2020 والقنوات الناقلة..

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم السبت 23 مايو "22-5-2020":

الدوري الألماني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 2 فرايبورج - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 بادربورن - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 فولفسبورج - بوروسيا دورتموند 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1 بايرن ميونخ - آينتراخت فرانكفورت 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة ساندهاوسين - يان ريجينسبورج 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 3 أوزنابروك - هانوفر 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 4 دارمشتات - سانت باولي 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري البيلاروسي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة سلوتسك - برست 15:30 مصر، 16:30 السعودية Sport 1 إسلوش مينسك - إينيرجتيك مينسك 17:30 مصر، 18:30 السعودية Diema Sport HD فيتبسك - دينامو مينسك 19:30 مصر، 20:30 السعودية Diema Sport HD