جدول مباريات اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات عديدة قوية اليوم الجمعة في جميع البطولات الأوروبية والعربية.

وتبدأ مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمبارة تجمع بين ليدز يونايتد صاحب المركز الـ14 ونظيره وست هام صاحب المركز الثامن.

بينما في الدوري الإسباني تبدأ الجولة الـ13 بمباراة بلد الوليد ضد أوساسونا، في صراع بين الفرق المهددة بالهبوط هذا الموسم.

كما في الدوري الإيطالي يستضيف ساسولو نادي بينفينتو، والتي ستؤثر على ترتيب ساسولو المتواجد بالمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

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وفي الدوري الألماني وفي افتتاح الجولة الحادية عشر، يحل آينتراخت فرانكفورت ضيفًا على فولفسبورج على ملعب فولكسفاجن أرينا.

وينطلق اليوم الموسم الجديد من الدوري المصري 2020-21، وفي افتتاحية الدوري يستضيف إنبي نادي أسوان زهرة الجنوب، ثم لقاء طلائع الجيش والجونة، وفي الأخير يحل الوافد الجديد سيراميكا كليوباترا ضيفًا على الانتاج الحربي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة ديسمبر "11-12-2020":

الدوري المصري - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - أسوان 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON TIME SPORT طلائع الجيش - الجونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORT الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON TIME SPORT

الدوري الإنجليزي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز - وست هام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - أوساسونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة ساسولو - بينفينتو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - آينتراخت فرانكفورت 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 5

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