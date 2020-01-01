جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تتواصل مباريات الدوريات الأوروبية اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020

في الدوري الإنجليزي ستبدأ الجولة 36 من عمر المسابقة، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة ستجمع بين تشيلسي المنافس على مراكز دوري أبطال أوروبا، ونوريتش سيتي الذي هبط للدرجة الأولى.

تبدأ اليوم الجولة 33 من الدوري الإيطالي ، وستلعب مباراة واحدة أيضًا ستجمع بين أتالانتا وبريشيا.

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سنكون على موعد اليوم مع مباريات في الدوري الأمريكي، وسيواجه لوس أنجلوس هيوستن دينامو، فيما سيستضيف لوس أنجلوس جالاكسي بورتلاند، وسيقابل شيكاغو فاير سياتل ساوندرز.

في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى سيستضيف وست بروميتش فولهام، وسيقابل ريدينج ميدلسبره، فيما سيواجه ويجان هال سيتي، وكارديف سيتي ديربي كاونتي، كم سيستضيف لوتن تاون كوينز بارك رينجرز وميلوول بلاكبيرن، في نفس التوقيت ستجمع مباراة بين شيفيلد وينزداي وهدرسفيلد.

تتواصل اليوم استعدادات الأندية السعودية لعودة الدوري السعودي في 4 أغسطس، وسنكون اليوم على موعد مع مباراتين، الأولى ستجمع بين ضمك والقادسية، والثانية ستجمع بين الرائد والبكيرية.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو "14-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - نوريتش سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة سانتا كلارا - ديسبورتيفو أفيس 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sport TV 1 Potugal بورتيمونينسي - بوافيستا 20:15 مصر، 21:15 السعودية Sport TV 1 Potugal جل فيسنتي - تونديلا 22:30 مصر، 23:30 السعودية Sport TV 3 Potugal بنفيكا - فيتوريا جيماريش 22:30 مصر، 23:30 السعودية Sport TV 1 Potugal

الدوري الإيطالي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - بريشيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الأمريكي - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة لوس أنجلوس - هيوستن دينامو 02:00 مصر، 03:00 السعودية AD SPORTS 3 HD لوس أنجلوس جالاكسي - بورتلاند تمبرز 04:15 مصر، 05:15 السعودية AD SPORTS 3 HD شيكاغو فاير - سياتل ساوندرز 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS 3 HD

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