جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2020 في الدوري الألماني والدوري السوري وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

نحن على وشك عودة الدوريات في أوروبا، فالدوري الإنجليزي الممتاز سيعود بعد 9 أيام، وبعد 5 أيام سيعود الدوري الإسباني ، أما الدوري الإيطالي فسيعود في 22 يونيو.

تتواصل اليوم مباريات الأسبوع 30 من دوري الدرجة الثانية الألماني ، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة اليوم بين هامبورج صاحب المركز الثالث بـ49 نقطة، وهولشتاين كيل الذي يحتل المركز 12 برصيد 38 نقطة.

عاد الدوري اليوناني من جديد بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، وفي ملحق الهبوط سيقابل اليوم لاميا بانيتوليكوس، وفي الدوري البلغاري سيقابل تسارسكو سيلو صوفيا سلافيا صوفيا.

المزيد من الفرق

الدوري السوري هو الدوري العربي الوحيد الذي يلعب في هذه الأيام، وسنكون اليوم على موعد مباريات الأسبوع 19، وجميعها ستلعب في نفس التوقيت الخامسة مساءً بتوقيت سورية.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو "8-6-2020":

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة هامبورج - هولشتاين كيل 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري السوري - الجولة 19 المباراة الموعد الجيش - الجزيرة 17:00 سورية، 16:00 مصر الاتحاد - حطين 17:00 سورية، 16:00 مصر تشرين - الساحل 17:00 سورية، 16:00 مصر الكرامة - الشرطة 17:00 سورية، 16:00 مصر الفتوة - الطليعة 17:00 سورية، 16:00 مصر الوحدة - الوثبة 17:00 سورية، 16:00 مصر النواعير - جبلة 17:00 سورية، 16:00 مصر

الدوري اليوناني - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة لاميا - بانيتوليكوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية ERT Sports HD