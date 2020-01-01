جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 6 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يرتقب عشاق كرة القدم في كل مكان مباريات فرقهم المفضلة ومتابعة نتائج المنافسين بشكل يومي، ويشهد اليوم الإثنين 6 يوليو 2020 عدد من المباريات المختلفة ضمن فعاليات الدوريات المحلية في العالم.

في الدوري الإنجليزي تُختتم منافسات الجولة 33 من المسابقة بمباراة تجمع توتنهام صاحب المركز العاشر برصيد 45 نقطة أمام إيفرتون صاحب المركز 11 برصيد 44 نقطة، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني تُختتم فعاليات الجولة 34 من عمر المسابقة، حيث يلتقي ليفانتي مع ريال سوسيداد الساعة 7:30 مساءً، ويلتقي نادي إشبيلية مع إيبار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأيضاً في الدوري البرتغالي يشهد اليوم ختام الجولة 30 من البطولة بلقاء يجمع موريرنسي صاحب المركز الثامن مع سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثالث في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يوليو "6-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - إيفرتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية - إيبار 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة هايدنهايم - فيردر بريمن 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري البرتغالي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة موريرينسي - سبورتينج لشبونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية Sport TV 1 Potugal

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