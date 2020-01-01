جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 في الدوري المغربي وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يلتقي عشاق كرة القدم اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 بعدد محدود من منافسات كرة القدم، بعد انتهاء الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي أصبح متابعي كرة القدم في كل مكان في ترقب لمباريات ونتائج الدوري الإيطالي ، وفي انتظار بداية الموسم الجديد من الدوريات العالمية المختلفة واللقاءات المؤجلة في البطولات المتنوعة.

في دوري البطولة الإنجليزي، يواجه كارديف سيتي فولهام في نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، ويشهد اليوم الدوري السويدي الممتاز مباراة تجمع بين نادي ميالبي ونادي كالمار في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تعود اليوم منافسات الدوري المغربي وتشهد مباراة لفريق الدفاع الجديدي أمام الرجاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومباراة أخرى تجمع فريق حسنية اكادير أمام الرجاء الملالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المغرب.

المزيد من الفرق

تعود استعدادات الأندية السعودية اليوم لعودة الدوري السعودي ، وسيواجه الهلال الشعلة والأهلي الوحدة والخليج الجبيل.

الحمدان وغريب والتمبكتي .. 10 وجوه صاعدة تشعل المنافسة في الدوري السعودي

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يوليو "27-7-2020":

الدوري المغربي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الدفاع الحسني الجديدي - الرجاء 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN Sports HD حسنية أكادير - رجاء بني هلال 22:00 المغرب، 23:00 مصر Arryadia live HD

مباريات الأندية الودية المباراة الموعد الهلال - الشعلة لم يتحدد الأهلي - الوحدة لم يتحدد

دوري البطولة الإنجليزية - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة كارديف سيتي - فولهام 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم