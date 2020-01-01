جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 في الدوري الأوروبي والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 منافسات جديدة في بطولات كرة القدم المختلفة.

في الدوري الأوروبي يلتقي اليوم فريق انتر ميلان الإيطالي مع نظيره الأوكراني شاختار دونيتسك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشهد الدوري المصري الممتاز مجموعة مباريات تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمباراة تجمع بين فريقي إنبي وسموحة، ومباراة لفريق المقاولون أمام الإنتاج الحربي وذلك الساعة 6:30 مساءً، وأيضاً مباراة للنادي الأهلي مع فريق أسوان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس "16-8-2020":

الدوري الأوروبي - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - شاختار 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - سموحة 16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Time Sports HD المقاولون العرب - الإنتاج الحربي 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports 2 HD الأهلي - أسوان 21:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports HD

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