جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2020 في الدوري الألماني وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تتواصل مباريات الجولة 29 من الدوري الألماني اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، وستكون اليوم المباراة الختامية التي ستجمع بين لايبزيج الذي تراجع للمركز الخامس بـ55 نقطة بعد فوز باير ليفركوزن ومونشنجلادباخ، وكولن الذي يحتل المركز 11 برصيد 34 نقطة.

لا توجد الكثير من المباريات كما هي عادة يوم الإثنين في الوقت العادي دون توقف فيروس كورونا، وبالطبع لن تتواجد الكثير من المباريات غدًا فهناك العديد من الدوريات التي لم تعد بعد.

في الدوري التشيكي وفي الأسبوع 19، سيواجه برنو دوكلا براج، أما في الدوري البيلاروسي سيستضيف نادي مينسك فريق سلوتسك.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو "1-6-2020":

الدوري الألماني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - لايبزيج 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري البيلاروسي المباراة الموعد القناة الناقلة مينسك - سلوتسك 17:00 مصر، 18:00 السعودية Sport 1