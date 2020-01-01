جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 مجموعة من المباريات الشيقة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في كل مكان في مختلف الدوريات المحلية في العالم.

في الدوري الإنجليزي تستمر اليوم الجولة 34 من المسابقة، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل، ووست هام مع تشيلسي وشيفيلد يونايتد مع وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة مساءً، فيما يستضيف برايتون ليفربول الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي تتواصل اليوم الجولة 31 من عمر البطولة، حيث يشهد اليوم مباراة تجمع فيورنتينا أمام كالياري وأخرة بين جنوى ونابولي الساعة 7:30 مساءً، أما مباريات المساء التي ستنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، فهي: أتالانتا ضد سامبدوريا، بولونيا ضد ساسوولو، روما ضد بارما، تورينو أمام بريشيا.

المزيد من الفرق

في الدوري الإسباني ستستمر اليوم الجولة 35،وسيقابل ريال بيتيس أوساسونا وخيتافي فياريال الساعة السابعة والنصف، فيما سيواجه برشلونة إسبانيول في تمام الساعة العاشرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 يوليو "8-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - نيوكاسل 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 وست هام - بيرنلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5 شيفيلد يونايتد - وولفرهامبتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 برايتون - ليفربول 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 8 خيتافي - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - إسبانيول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - كالياري 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 6 جنوى - نابولي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 أتالانتا - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 7 بولونيا - ساسوولو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 6 روما - بارما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 تورينو - بريشيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 8

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم