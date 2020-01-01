جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 في الدوري الإيطالي وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يلتقي عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 بعدد محدود من مباريات كرة القدم، فبعد انتهاء الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي أصبح متابعي كرة القدم في كل مكان في ترقب لمباريات ونتائج الدوري الإيطالي ، وفي انتظار بداية الموسم الجديد من الدوريات العالمية المختلفة واللقاءات المؤجلة في البطولات المتنوعة.

تستمر اليوم الجولة 37 من الكالتشيو، حيث سيواجه لاتسيو بريشيا وأودينيزي ليتشي وهيلاس فيرونا سبال وسامبدوريا ميلان وساسوولو جنوى الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، كما سيقابل فيورنتينا بولونيا وتورينو روما وكالياري يوفنتوس الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

في دوري البطولة الإنجليزية سيقابل برينتفورد سوانزي سيتي في إياب نصف نهائي ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيكون ذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

في إطار استعدادات الأندية لعودة الدوريات، سيواجه الزمالك طلائع الجيش استعدادًا لعودة الدوري المصري في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، كما سيقابل الفيصلي الوشم والفيحاء التعاون والنصر والدرعية والفتح العدالة في إطار استعدادات الفرق لعودة الدوري السعودي .

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يوليو "29-7-2020":

الدوري الإيطالي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - بريشيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أودينيزي - ليتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 هيلاس فيرونا - سبال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 6 سامبدوريا - ميلان 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 ساسوولو - جنوى 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 7 فيورنتينا - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 تورينو - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 5 كالياري - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

دوري البطولة الإنجليزية - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - سوانزي سيتي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

مباريات الأندية السعودية الودية المباراة الموعد القادسية - النهضة 19:00 السعودية، 18:00 مصر الفيصلي - الوشم 19:15 السعودية، 18:15 مصر الفيحاء - التعاون 19:20 السعودية، 18:20 مصر النصر - الدرعية 19:30 السعودية، 18:30 مصر الفتح - العدالة 19:30 السعودية، 18:30 مصر

مباريات الأندية المصرية الودية المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - طلائع الجيش 18:00 مصر، 19:00 السعودية tv

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