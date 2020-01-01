الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

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Olivier Giroud, Virgil van Dijk, Chelsea vs Liverpool
Getty
تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تُستأنف منافسات كرة القدم في الدوريات المحلية المختلفة على مشتوي العالم، ويشهد اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 مجموعة من المباريات قوية.

في الدوري الإنجليزيتُستأنف مباريات الجولة 37 من عمر البطولة بمباراة تجمع بين مانشستر يونايتد ونادي وست هام في تمام الساعة السابعة مساءً، ومباراة قوية تجمع ليفربول بطل الموسم مع تشيلسي صاحب المركز الثالث وتقام المباراة الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطاليتُستأنف منافسات الجولة 35 من المسابقة، حيث يلتقي نادي بارما مع نابولي  الساعة 7:30 مساءً، وتقام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة عدة مباريات وهى مباراة تورينو أمام هيلاس فيرونا، ومباراة لنادي سبال مع روما، ومباراة ليتشي أمام بريشيا، ومباراة تجمع بين فريقي الإنتر وفيورنتينا، كما يلتقي أيضا نادي سامبدوريا مع جنوى.

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    وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

    جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو "22-7-2020":

    الدوري الإنجليزي - الجولة 37
    المباراة
    الموعد
    		القناة الناقلة
    مانشستر يونايتد - وست هام19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
    ليفربول - تشيلسي21:15 مصر، 22:15 السعوديةbeIN Sports HD 2
    الدوري الإيطالي - الجولة 35
    المباراة
    الموعد
    		القناة الناقلة
    بارما - نابولي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 4
    إنتر - فيورنتينا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 4
    تورينو - هيلاس فيرونا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 8
    سامبدوريا - جنوى21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 5
    سبال - روما21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 6
    ليتشي - بريشيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 7
    مباريات ودية سعودية
    المباراة
    الموعد
    النصر - الفتح19:30 السعودية، 18:30 مصر
    الأهلي - أحد19:45 السعودية، 18:45 مصر
    الطائي - الباطن19:45 السعودية، 18:45 مصر
    الهلال - الفيحاءلم يتحدد
    الشعلة - الشرقلم يتحدد

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