جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 في دوري أبطال أوروبا وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يوم جديد ومنافسات كروية جديدة ينتظرها عشاق كرة القدم بحب وحماس، تعرف على المواجهات الكروية التي تقام اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.

تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة قوية بين فريقي أتالانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري التونسي تشهد الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة مباراة لنادي نجم المتلوي أمام الشابة، ومباراة بين فريقي الشبيبة والإفريقي، ولقاء يجمع نادي البنزرتي مع النجم الساحلي، ولقاء يجمع اتحاد بتطاوين أمام الملعب التونسي، كما يلتقي أيضاً فريقي الترجي والصفاقسي في مباراة قمة قوية ومرتقبة وموعد المباراة الساعة 8:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

فيديو: أهداف مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس "12-8-2020":

الدوري التونسي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة نجم المتلوي - هلال الشابة 17:00 تونس، 18:00 مصر - النادي البنزرتي - النجم الساحلي 17:00 تونس، 18:00 مصر Television Tunisienne 1 شبيبة القيروان - النادي الإفريقي 17:00 تونس، 18:00 مصر Television Tunisienne 2 اتحاد تطاوين - الملعب التونسي 17:00 تونس، 18:00 مصر - الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي 19:10 تونس، 20:10 مصر Television Tunisienne 1

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أتلانتا - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم