جدول مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تُستأنف منافسات كرة القدم في الدوريات المختلفة، ويشهد اليوم الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 7 ذو القعدة 1441 هجرياً مجموعة من المباريات المثيرة والشيقة.

في الدوري الإسباني تُستأنف منافسات الجولة 32 من عمر البطولة، حيث يلتقي ليفانتي مع ريال بيتيس الساعة الثانية ظهراً، ونادي فياريال يلتقي مع فالنسيا في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولقاء يجمع بين غرناطة وإيبار الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً يشهد اليوم لقاء مثير ومرتقب يجمع بين إسبانيول وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ينتظر عشاق الريال من فريقهم انتزاع القمة في هذا اللقاء.

الدوري الإنجليزي يشهد اليوم لقاءً واحدًا فقط يجمع بين واتفورد وساوثامبتون الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة،وفي كأس الاتحاد الإنجليزي سيقابل شيفيلد يونايتد آرسنال في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسنكون على موعد مع قمة بين ليستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة الخامسة، وأخيرًا مباراة تجمع بين نيوكاسل ومانشستر سيتي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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في الدوري الإيطالي تُستأنف اليوم مباريات الجولة 28 من عمر المسابقة ، وسنكون على موعد مع مباراة تجمع بين ميلان وروما الساعة 5:15 مساءً، ومباراة لنادي نابولي أمام سبال، ومباراة سامبدوريا مع بولونيا، ومباراة أودينيزي أمام أتالانتا، ومباراة ساسوولو مع هيلاس فيرونا الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً مباراة تجمع بين بارما والإنتر الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأحد 28 يونيو "28-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - ريال بيتيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - فالنسيا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 غرناطة - إيبار 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 إسبانيول - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة واتفورد - ساوثامبتون 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - روما 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 سامبدوريا - بولونيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 6 ساسوولو - هيلاس فيرونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 7 نابولي - سبال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 أودينيزي - أتالانتا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 بارما - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - آرسنال 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليستر سيتي - تشيلسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6 نيوكاسل - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

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