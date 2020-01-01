جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2020 في الدوري الألماني وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

كانت مباريات يوم السبت 23 مايو 2020 قوية جدًا، خاصةً اللقاء الذي جمع بين بايرن ميونخ ووآينتراخت فرانكفورت وانتهى بانتصار الفريق البافاري بخمسة أهدافٍ لهدفين.

تستمر مباريات االجولة 27 من الدوري الألماني اليوم، وسنكون على موعد مع 3 مباريات اليوم، الأولى ستجمع بين شالكه وأوجسبورج، وستكون الثانية بين ماينز ولايبزيج والأخيرة ستجمع كولن بفورتونا دوسلدورف.

في دوري الدرجة الثانية الألماني في الأسبوع 27 سيواجه هامبورج أرمينيا بيليفيلد، كما سيستضيف هوليستن كيل شتوتجارت، أما المباراة الأخيرة فستجمع بين كارلسروه وبوخوم.

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في آسيا وتحديدًا في الدوري الكوري الجنوبي سيستضيف جيونبوك دايجو، كما سيواجه أولسان بوسان.

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الأحد 24 مايو 2020 والقنوات الناقلة..

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الأحد 24 مايو "24-5-2020":

الدوري الألماني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة شالكه - أوجسبورج 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 ماينز - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1 كولن - فورتونا دوسلدورف 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة هامبورج - أرمينيا بيليفيلد 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 2 هوليستن كيل - شتوتجارت 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 3 كارلسروه - بوخوم 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4