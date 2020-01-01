جدول مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في الدوريات المحلية في أنحاء العالم، ويشهد اليوم الأحد 12 يوليو 2020 مجموعة من المباريات المختلفة.

في الدوري الإنجليزي تُستأنف اليوم الأحد مباريات الجولة 35، حيث يستضيف نادي وولفرهامبتون نادي إيفرتون في تمام الساعة الواحدة ظهراً، كما يحل نادي كريستال بالاس ضيفاً على نادي أستون ڤيلا الساعة 3:15 عصراً، ويستضيف نادي توتنهام نادي آرسنال الساعه الخامسة ونصف مساءً، كما يلتقي نادي بورنموث نادي ليستر سيتي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في ختام مباريات اليوم.

كما تستأنف أيضًا مباريات الجولة 36 من عمر الدوري الإسباني ، بمواجهة لنادي إسبانيول أمام نادي إيبار الساعه الثانية ظهرًا، كما يحل نادي أتليتك بيلباو ضيفًا على نادي ليڤانتي الساعه الخامسة مساءً، ويستضيف نادي ليجانيس نادي ڤالنسيا الساعه السابعة والنصف، وأيضاً يلتقي إشبيلية مع مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الإيطالي تُستكمل مباريات الجولة 32 بمواجهة نادي جنوى مع نادي سبال الساعه 5:15 مساءً، وتقام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة أربع مباريات، حيث يلتقي نادي بارما مع نادي بولونيا، ونادي فيرونتينا مع نادي هيلاس ڤيرونا، ونادي كالياري مع نادي ليتشي، ونادي أودينيزي مع نادي سامبدوريا، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة نادي نابولي مع نادي ميلان الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأحد 12 يوليو "12-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - إيفرتون 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 أستون فيلا - كريستال بالاس 15:15 مصر، 16:15 السعودية beIN Sports HD 2 توتنهام - آرسنال 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 2 بورنموث - ليستر سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - إيبار 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 ليفانتي - أتلتيك بيلباو 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 ليجانيس - فالنسيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية - مايوركا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - سبال 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4 فيورنتينا - هيلاس فيرونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 بارما - بولونيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 9 أودينيزي - سامبدوريا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 8 كالياري - ليتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 نابولي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

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