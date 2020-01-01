جدول مباريات اليوم الأثنين 12 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأثنين 12 أكتوبر 2020 في الدوري المصري والمباريات الدولية الودية وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

متعة وإثارة تتجدد كل يوم مع لقاءات كرة القدم المتنوعة في مختلف الدوريات والبطولات، ويشهد اليوم الإثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠ عدد من المباريات المثيرة.

في الدوري المصري الممتاز يشهد اليوم في تمام الثالثة عصراً لقاء يجمع بين نادي مصر ونادي الإنتاج الحربي في مباراة مؤجلة من الجولة ١٨ من عمر البطولة، وأيضاً يلتقي في نفس التوقيت نادي الاتحاد السكندري مع نادي المصري البورسعيدي وهى مباراة مؤجلة من الجولة ٢٠ من المسابقة، ومن منافسات الجولة ال٣٣ يشهد اليوم لقاء حماسي يجمع نادي الزمالك أمام نادي حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يشهد اليوم عدد من المباريات الدولية الودية بين منتخبات مختلفة منها مباراة لمنتخبي توغو والسودان في تمام الساعة ١٢ ظهراً، ومباراة بين منتخبي غانا وقطر الساعة ٤:٣٠ عصراً بتوقيت القاهرة، ومباراة لمنتخب الإمارات مع منتخب أوزبكستان الساعة ٥:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأثنين 12 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأثنين 12 أكتوبر "12-10-2020":

الدوري المصري الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة نادي مصر - الانتاج الحربي 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON Time Sports 2 HD الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON Time Sports 1 HD حرس الحدود - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

مباريات دولية ودية المباراة الموعد القناة الناقلة غانا - قطر 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD الإمارات - أوزباكستان 17:30 مصر، 18:30 السعودية Dubai Sports 1 HD

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